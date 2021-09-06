Тина Кароль в роскошном платье с высоким разрезом получила новое прозвище от поклонников (фото)

Тина Кароль любит шикарные наряды. Артистка нередко появляется в подобных платьях на своих концертах или позирует во время фотосессий. Новое фото звезды восхитило ее поклонников

Тина Кароль надела черное платье и свела с ума своих фанатов / Фото: instagram.com/tina_karol

Благодаря новому образу Тина Кароль, которая впечатлила достижением сына в школе, ее прозвали "черной королевой". На фото, которое Тина опубликовала в Instagram, артистка позирует в шикарном черном платье с высоким разрезом от бренда LaBourjoisie.

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Если обычно Тина кокетливо улыбается на многих снимках в соцсетях, то на свежем кадре она, по словам поклонников, выглядит довольно строгой, но сексуальной.

Тину Кароль в роскошном наряде назвали Черной королевой / Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях поклонники артистки накрыли ее волной комплиментов, отметив, что Кароль "из белой королевы превратилась в черную":

Очень красиво!

Невероятно красивая!

Черная королева.

Белая королева стала черной.

Эстетический шок, вау!

Скриншот: Instagram

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Поклонники ждут, что Тина Кароль в скором времени опубликует еще несколько фото в таком образе.

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Смотрите интервью Тины Кароль для программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":