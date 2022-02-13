Тина Кароль в жюри Нацотбора показала глубокое декольте и два бриллиантовых колье на шее

Тина Кароль стала одной из судей Национального отбора на Евровидение. Во время эфира певица продемонстрировала публике два роскошных бриллиантовых колье

Тина Кароль показала роскошные бриллианты на шее

Певица вместе с Джамалой и Ярославом Лодыгиным оценивала номера финалистов вокального конкурса. На одном из номеров Тина Кароль даже расплакалась.

Зрители не могли не обратить внимание на то, что шею исполнительницы украсило дорогостоящее колье. Как отметила ведущая Нацотбора Маша Ефросинина, оно украшено бриллиантами.

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Первым образом Кароль стало изящное черное платье с приспущенными плечами и большим декольте, которое подчеркнуло бюст певицы. А на шее у исполнительница красовалось необычное колье с чередой зеленых и белых камней и большим кулоном, усыпанном камнями, в центре.

Тина Кароль в жюри Нацотбора

В конце церемонии Тина вышла на сцену, чтобы исполнить попурри из своих хитов. Для сцены певицы выбрала сексуальное платье с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

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Кароль исполнила попурри на Нацотборе

На этот раз образ дополнило другое украшение и снова из бриллиантов. Имитация цепочки из зеленых камней и большой грушевидный бриллиант посередине подчеркнули изящный наряд Кароль.

У певицы на шее красовался огромный бриллиант

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Стоит заметить, что стоимость таких украшений весьма внушительная. Например, в Украине цена грушевидного бриллианта в 1 карат стартует от 83 тысяч гривен, в зависимости от чистоты камня.

Зеленые камни изумруды в хорошей огранке тоже стоят не дешево. Так, 1 карат чистого изумруда стоит 40 долларов (примерно 1080 гривен). Обычно такой вес имеют средние камни, а вот экземпляры покрупнее могут доходить до 10 карат, следовательно 400 долларов за камень.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль прокомментировала упреки о "продвижении" Wellboy.