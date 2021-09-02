Тина Кароль впечатлила достижением сына в английской школе: Мое все (фото)

Сын артистки, Вениамин, проживает и учится в Великобритании. Тина Кароль гордится Веней и теперь все чаще стала публиковать фото с мальчиком в соцсетях

Сын Тины Кароль получил кубок в школе в Англии / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчера многие украинские звезды повели своих отпрысков в школу. Сын Тины Кароль проходит обучение в одной из английских школ и делает успехи.

Реклама

Тина в Instastories опубликовала фото Вениамина. На снимке мальчик в школьной форме позирует вместе с кубком. По всей видимости, 12-летний Веня стоит на ступеньках своей школы.

"За достижения в учебе. Мое все", – подписала фото Тина.

Скриншот: Instagram

Мальчик уже давно живет и учится в Великобритании. Отметим, что в этом году, в период жесткого карантина, Кароль забирала сына в Украину. В Киеве он продолжал учиться по британской системе дистанционно. И хотя Тина еще не знала, как будет проходить обучение в школах за рубежом в новом учебном году, сына она решила во что бы то ни стало отвезти обратно в Британию.

Известно, что Тина иногда приезжает к сыну в Великобританию. Там мальчик живет в украинской семье.

Реклама

Еще несколько новостей про Тину Кароль:

Не только Тина может похвастаться достижениями своего ребенка. Смотрите видеосюжет о талантливых детях звезд: