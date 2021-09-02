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Тина Кароль впечатлила достижением сына в английской школе: Мое все (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 09:50
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Сын артистки, Вениамин, проживает и учится в Великобритании. Тина Кароль гордится Веней и теперь все чаще стала публиковать фото с мальчиком в соцсетях
Сын Тины Кароль получил кубок в школе в Англии
Сын Тины Кароль получил кубок в школе в Англии / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчера многие украинские звезды повели своих отпрысков в школу. Сын Тины Кароль проходит обучение в одной из английских школ и делает успехи.

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Тина в Instastories опубликовала фото Вениамина. На снимке мальчик в школьной форме позирует вместе с кубком. По всей видимости, 12-летний Веня стоит на ступеньках своей школы.

"За достижения в учебе. Мое все", – подписала фото Тина.

Скриншот: Instagram

Мальчик уже давно живет и учится в Великобритании. Отметим, что в этом году, в период жесткого карантина, Кароль забирала сына в Украину. В Киеве он продолжал учиться по британской системе дистанционно. И хотя Тина еще не знала, как будет проходить обучение в школах за рубежом в новом учебном году, сына она решила во что бы то ни стало отвезти обратно в Британию.

Известно, что Тина иногда приезжает к сыну в Великобританию. Там мальчик живет в украинской семье.

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Еще несколько новостей про Тину Кароль:

Не только Тина может похвастаться достижениями своего ребенка. Смотрите видеосюжет о талантливых детях звезд:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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