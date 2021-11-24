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Тина Кароль представила видео на песню о судьбоносном звонке

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 16:55
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В последнее время Тина Кароль стала более открытой и активной. Украинская дива больше не стесняется говорить о своих чувствах и показывать свою сексуальность
Тина Кароль в новом mood-видео
Тина Кароль в новом mood-видео / Фото: instagram.com/tina_karol

Кароль продолжает удивлять поклонников изменениями в творчестве, также певица снялась для украинского Vogue. Сегодня, 24 ноября, на YouTube-канале певицы состоялась очередная премьера mood-видео к песне "Поцелуй на фарт".

Трек стал одним из четырех композиций, которые стали частью нового мини-альбома Тины "Двойной рай". По словам самой исполнительницы, она посвятила его одному из своих бывших возлюбленных и своей нынешней свободе.

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Новое видео похоже скорее на подслушанный телефонный разговор, снятый на камеру. Стоит отметить, что клип был полностью снят одним кадром, что добавляет ему особой атмосферности.

Лук Тины в кадре явно навеян стилем 2000-х. Черное платье до колена с изящным вырезом в зоне декольте добавило сексуальности в минималистический образ.

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Поклонники смогли сполна ощутить настроение в mood-видео, а эстетика и аура "нулевых" не оставили равнодушных среди "фантины"

  • "Очень красивое видео, невероятна!"
  • "Ощущение, что подсматриваешь"
  • "Спасибо за теплое и красивое утро"
  • "Видео, как всегда, невероятно эстетичное"
  • "Пожар, очень сексуальный вайб"
  • "Такая эстетика! Как всегда, очень нежно и сексуально"
Фото – instagram.com/tina_karol

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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