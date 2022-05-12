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Тина Кароль выразила свое презрение приехавшему на Донбасс Лепсу: ты будешь пищей для червей

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 10:36
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Певица Тина Кароль высказалась в адрес одиозного рашиста Григория Лепса, который поддержал военное вторжение России в Украину
Тина Кароль высказалась о приезде Лепса на Донбасс
Тина Кароль высказалась о приезде Лепса на Донбасс / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/gvleps

Вчерашний приезд российского певца Григория Лепса на Донбасс в поддержку армии оккупантов не остался без внимания. Свое презрение путинскому артисту выразила и украинская исполнительница Тина Кароль.

Певица опубликовала видео с Лепсом, ехавшим на Донбасс, в своих Instastoies и без стеснений высказала все, что думает о стороннике войны в Украине.

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Кароль невзначай вспомнила, как несколько лет назад российский пропагандист предлагал стать ее продюсером, сейчас певица не жалеет, что отказалась от такого сотрудничества.

Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "НЕТ". Заезжай поглубже, не убегай так быстро, мы встретим как следует! – эмоционально заявила Кароль.

Скриншот – instagram.com/tina_karol

Прокомментировала украинская певица и выбор песни Лепса. Пропагандист ехал к оккупантам, напевая строчки из песни Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир", и видимо, сам не понял скрытый смысл строк о "лукавом короле".

Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага, – резко сказала Кароль.

Ранее стало известно, сколько заработали Газманов, Семенович и другие артисты, выступавшие на рашистских концертах.

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Мария Коробова
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