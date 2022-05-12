Тина Кароль выразила свое презрение приехавшему на Донбасс Лепсу: ты будешь пищей для червей

Вчерашний приезд российского певца Григория Лепса на Донбасс в поддержку армии оккупантов не остался без внимания. Свое презрение путинскому артисту выразила и украинская исполнительница Тина Кароль.
Певица опубликовала видео с Лепсом, ехавшим на Донбасс, в своих Instastoies и без стеснений высказала все, что думает о стороннике войны в Украине.
Кароль невзначай вспомнила, как несколько лет назад российский пропагандист предлагал стать ее продюсером, сейчас певица не жалеет, что отказалась от такого сотрудничества.
Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "НЕТ". Заезжай поглубже, не убегай так быстро, мы встретим как следует! – эмоционально заявила Кароль.
Прокомментировала украинская певица и выбор песни Лепса. Пропагандист ехал к оккупантам, напевая строчки из песни Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир", и видимо, сам не понял скрытый смысл строк о "лукавом короле".
Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага, – резко сказала Кароль.
Ранее стало известно, сколько заработали Газманов, Семенович и другие артисты, выступавшие на рашистских концертах.
«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »