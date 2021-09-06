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Тина Кароль загремела в скандал из-за выступления в черном наряде на свадьбе (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 15:16
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Популярная певица выступила на одной из украинских свадеб, но разозлили организатора. Как оказалось, артистка нарушила бриф
Тина Кароль попала в скандал из-за платья на свадьбе
Тина Кароль попала в скандал из-за платья на свадьбе / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/kristina.krivtsova

Свадебный организатор Кристина Кривцова пожаловалась на певицу Тину Кароль, которая ранее получила новое прозвище от поклонников, По словам организатора, Кароль сообщили пожелания насчет концертного наряда – он не должен был быть темным. В итоге певица и ее шоу-балет выступили перед молодоженами и гостями в черных костюмах.

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В Instastories Кристина Кривцова опубликовала видео с отрывком выступления Тины Кароль. По иронии, певица исполняла свой новый хит "Скандал".

Когда три месяца брифуешь артиста, высылая #colormood и концепты, по-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите. Распишитесь, – написала организатор.

Мероприятие, как оказалось, прошло в отеле Edem Resort Medical & SPA.

Сама же Тина Кароль в соцсети не опубликовала видео с мероприятия, но в Instastories поделилась роликом, на котором каталась на качели на фоне Карпат.

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Тина Кароль в Карпатах
Тина Кароль в Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Смотрите интервью с Тиной Кароль в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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