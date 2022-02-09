Тина Кароль засветила стройные ножки в пижаме без белья

Украинская певица все чаще радует поклонников "живыми фото" из повседневной жизни. На этот раз звезда предстала в пикантном образе

Тина Кароль показала фанам снимки из своих рабочих будней. / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король, которая заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского, решила быть более откровенной с фанами и показывать свою жизнь вне кулис, какой она есть. Так сказать, поменьше модных кадров из фотосетов и побольше реальности

На днях певица показала Insta-фолловерам, как проходят ее будни. А "на десерт" звезда добавила кадр, где она предстала в довольно соблазнительном образе.

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Известно, что Тина Кароль занимается спортом и соблюдает правильное питание. Поэтому как результат – у певицы безупречная фигура, чем она и похвасталась.

Тина Кароль увлекла новым кадром. / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка поделилась селфи, которое она сделала перед зеркалом. Тина позирует на фото в черной атласной секси-пижаме, которая состоит из мини-шортиков и майки на тонких бретелях.

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Также Кароль опубликовала снимок из студии звукозаписи, показала репетицию к очередному выступлению и заинтриговала поклонников.

Тина Кароль на студии звукозаписи. / Фото: instagram.com/tina_karol

Еще раз тебя вдохну про запас… Это как песня на бес или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваше Ти, – написала поп-дива.

Поклонники в восторге от таких кадров Тины Кароль – они засыпали звезду комплиментами:

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Наша любимая Ти.

Ти, мы так скучали, наконец-то лайф.

Вау, прекрасна такая.

Такие классные фотографии. Очень люблю такой формат.

Снова "живой пост"?! Тин, не останавливайся.

Напомним, Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение" от Украины. Компанию ей составят Ярослав Лодыгин и Джамала.