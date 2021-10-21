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Александра Яремчук – новая "Мисс Украина". Она поедет на Miss World в Пуэрто-Рико

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
21 октября, 23:16
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В этом году конкурс "Мисс Украина" был юбилейным – 30-м. В Национальном дворце "Украина" собралось 25 красавиц, которые боролись за самый желанный титул
Александра Яремчук стала "Мисс Украина - 2021"
Александра Яремчук стала "Мисс Украина - 2021" / Фото: Instagram

22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области получила долгожданную эксклюзивную корону стоимостью три миллиона долларов. Но если корону девушка будет носить до следующего года и потом передаст новой победительнице, то приз полностью достается ей – красавица получит 500 тыс. грн.

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В этом году организаторы устроили масштабное шоу – кроме участниц конкурса, на сцену вышли знаменитые украинские артисты, среди которых Тина Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, GO_A, THE HARDKISS, Артем Пивоваров, WELLBOY, KADNAY, TVORCHI.

Ведущими конкурса были: певец Владимир Дантес, актер Тарас Цимбалюк, ведущий Тимур Мирошниченко и хореограф Влад Яма.

Отметим, что Александра Яремчук представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико. Конкурс пройдет в декабре этого года.

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"Мисс зрительских симпатий" признали Марту Резниченко.

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Луиза Филатова завоевала титул "Вице-мисс Украина-2021".

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Марину Литвин выбрали "Мисс Земля-2021".

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Титул "Мисс International-2021" достался Ольге Шамрай.

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Ранее мы успели пообщаться с участницами "Мисс Украина 2021" – девушки поделились с нами интересными подробностями подготовки к конкурсу:

Кроме этого, нам удалось ранее пообщаться с главой оргкомитета конкурса – Вероникой Щипцовой. Она рассказала о своем безумном графике и подготовке к финальному шоу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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