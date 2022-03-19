ТНМК и KOZAK SYSTEM пообещали матерям украинских солдат, что все будет хорошо: премьера песни "Мамо"

Артисты презентовали песню-обещание. Мы продолжаем верить: все действительно будет хорошо!

Новый трек - песня-обещание украинским матерям / Фото: пресс-служба

С 24 февраля Украина живет в новой реальности: под взрывами и с жестокостью российских оккупантов. Привычный мир уже никогда не будет прежним, война коснулась каждого украинца. Но сейчас наше общество очень сплотилось и люди сообща защищают родную землю – каждый на своем фронте. Силы ВСУ и теробороны – наши герои, они те, кто в первую очередь мешают РФ уничтожить все украинское. И мы уверены в своей победе, ведь за нами правда. Оптимизма добавляет и новый совместный трек ТНМК и KOZAK SYSTEM.

ТНМК вместе с украинской группой KOZAK SYSTEM презентует песню "Мамо", которая сейчас нужна для поддержки боевого духа. В этой песне говорится, как украинский солдат возвращается домой только на один день и обещает маме, что все будет хорошо.

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Фоззи так комментирует новинку:

Год назад Иван Леньо из KOZAK SYSTEM предложил сделать этот трек как рассказ о разговоре военного с мамой – на старой кухне, за столом, покрытым старой клеенкой. Эта картина сразу живо представала перед глазами. Мы сделали отдельную версию, переписав текст и изменив аранжировки. И теперь, год спустя, выяснилось, что и весна холодная, и война значительно ближе, чем раньше – вдруг каждое слово в этой песне приобрело дополнительный вес. Год назад никто не мог знать, что текст этой песни станет столь реальным. Но мы точно вернемся победителями после боя – это уже другая Украина. И другой мир.

Фагот добавляет:

Когда я продюсировал этот трек, мне в некоторых местах вместо вместо кика (акустической бочки. – Ред.) почувствовалось использовать звук выстрела пушки. Не мог тогда я знать, что эта звуковая метафора очень скоро станет для всех нас серьезной реальностью.

Иван Леньо уверяет украинских мам, что все будет хорошо: враг будет разбит, а наши солдаты вернутся домой.

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Сегодня вся страна, все сыновья и дочери встали на защиту нашей Независимости, встали на защиту нашего народа. И каждая Мама сейчас сидит дома, волнуется и ждет известий, но мы можем заверить наших мам, что мы вернемся живыми. Враг будет разбит. Нашим ребятам, их мамам и папам. Слава Украине!"

С удовольствием предлагаем вам оценить новинку!

Текст песни ТНМК и KOZAK SYSTEM "Мамо"

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

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Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Налий мені чаю, мам. Я вже поставив чайник

Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома

А пам‘ятаєш, як давним-давно, за цим столом, га?

Мене сварила ти за теорему Піфагора?

А я, як завжди, втикав й ніби за вікно втікав

Очі ховав і удавав, що ніби розумію

Сам, звичайно, думав тільки про дівчат

Гадав собі, що сам вже все знаю. Вже вмію

А тато на балконі теж тоді під ніс бурчав

Й ледацюгою називав мене, авжеж

А сам вночі сидів, збирав наш перший комп

І пролетіла школа, як фанєра над Дніпром

Та знаєш, мам, тепер я вдячний вам

Ви вірили у мене більше, ніж я сам

Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною

Я це тримаю у собі. І над собою

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Налий чогось міцніше, мам. Холодно мені

Сьогодні можна, лий. Хоча іще не вечір

Пробач, будь ласка, я тоді звалив

Все на твої тендітні плечі. Хоча вони міцні

І не питай мене, де далі буду я

Краще спитай – чи маю теплі речі? Маю

Чи не голодний? Ні! І я вдягаю шапку навіть навесні

Бо люта холоднеча настає під вечір

А татові ти передай, що його син

Пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле

Де захищаєш від дебіла

Всіх, кого колись любив

Де вся земля почервоніла

Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв

Я знову повернуся, переможцем після бою

Ми там давно не граємось в героїв

Їх, взагалі-то, не існує, в порівнянні із тобою

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Краще помовчати

Краще помовчати.

Отметим, в настоящее время участники групп ТНМК и KOZAK SYSTEM вступили в ряды территориальной обороны и занимаются волонтерской деятельностью. А мамы трех участников ТНМК все еще находятся в Харькове.

Фагот и Иван Леньо / Фото: пресс-служба

Также напомним, что ранее мы делились порцией музыкального вдохновения от других украинских артистов, которые в это непростое время – как глоток свежего воздуха.

Группа Go_A выпустила новый трек Kalyna, также мы публиковали хиты от Насти Каменских, звездного дуэта TamerlanAlena, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейк "Я Солдат" от Сергея Бабкина.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем! Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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