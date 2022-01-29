Тодоренко подогрела слухи о своей беременности новыми фото

Регина Тодоренко сейчас наслаждается отпуском в Мексике и постит новые фото. После слухов о второй беременности, подписчики стали внимательно присматриваться к снимкам телеведущей. Новая публикация Instagram не стала исключением.
На опубликованных фото Регина позировала в платье свободного кроя на фоне пирамид.
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В комментариях некоторые подписчики вновь стали писать об интересном положении телеведущей.
Отвечая на вопросы подписчиков в InstaStories телеведущую вновь стали спрашивать о пополнении в семье.
Не знаю, почему вы так ждете от меня детей, но запал мне нравится
Отметим, по информации инсайдеров, Регина Тодоренко планирует рассказать о второй беременности в марте. Это должен быть эксклюзив одного из российских журналов.
Напомним, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот – ведущая носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не рассекретить беременность.
У Регины Тодоренко есть сын Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.