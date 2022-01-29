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Тодоренко подогрела слухи о своей беременности новыми фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 09:03
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В Сети уже не одну неделю обсуждают, что Регина Тодоренко и Влад Топалов станут родителями во второй раз
Регина Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности
Регина Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко сейчас наслаждается отпуском в Мексике и постит новые фото. После слухов о второй беременности, подписчики стали внимательно присматриваться к снимкам телеведущей. Новая публикация Instagram не стала исключением.

На опубликованных фото Регина позировала в платье свободного кроя на фоне пирамид.

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Регина Тодоренко в Мексике
Регина Тодоренко в Мексике / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко с подругой отдыхает в Мексике
Регина Тодоренко с подругой отдыхает в Мексике / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко с подругой
Регина Тодоренко с подругой / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регина Тодоренко с подругой в Мексике
Регина Тодоренко с подругой в Мексике / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В комментариях некоторые подписчики вновь стали писать об интересном положении телеведущей.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Отвечая на вопросы подписчиков в InstaStories телеведущую вновь стали спрашивать о пополнении в семье.

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Не знаю, почему вы так ждете от меня детей, но запал мне нравится

Скриншот: Instagram

Отметим, по информации инсайдеров, Регина Тодоренко планирует рассказать о второй беременности в марте. Это должен быть эксклюзив одного из российских журналов.

Напомним, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот – ведущая носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не рассекретить беременность.

У Регины Тодоренко есть сын Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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