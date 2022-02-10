Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание, с которым борется с детства

Популярная телеведущая не скрывает от подписчиков свои проблемы со здоровьем

Регина Тодоренко показала витилиго на глазах / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Весной прошлого года Регине Тодоренко диагностировали витилиго . Теперь телеведущая решила показать, выглядит нарушение пигментации кожи на лице.

Как призналась Регина, она сильно из-за этого переживала, особенно, в детские и подростковые годы.

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Настроение улучшается, а витилиго никуда не девается. Раньше меня даже дразнили: ''Зачем ты все время так странно красишь веко?" – подписала снимок Тодоренко..

К слову недавно, телеведущая делилась откровением, что из-за пигментации на теле стеснялась фотографироваться в купальниках.

Кроме витилиго у Регины с детства были проблемы с позвоночником. В 14 лет ей диагностировали сложную сложную степень сколиоза. Ей назначили лечение, ЛФК, операцию с внедрением в позвоночник 24 шурупов и штифтов. Затем была длительная реабилитация. По словам Тодоренко, она научилась жить с болями в спине.

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Напомним, в последнее время в СМИ обсуждают вторую беременность Регины Тодоренко. Сама телеведущая пока никаких комментариев не дает, а лишь подогревает слухи новыми фото.