Тодоренко пожаловалась на сложные первые месяцы жизни в Москве

Регина Тодоренко уже долгое время живет и работает в Москве. Но как призналась телеведущая, переезд дался ей трудно

Регина Тодоренко рассказала о жизни в Москве / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Особенно тяжелыми для Регины Тодоренко были первые месяцы в Москве. Больших гонораров еще не было, она жила в пригороде.

Как призналась телеведущая в InstaStories, в ее съемной квартире не было даже шкафа и кровати. Она спала на матрасе.

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Несмотря на сложности, Регина продолжала работать и мечтала об удачной карьере. Уже вскоре телеведущая получила первый крупный гонорар в Москве – 250 тысяч рублей (примерно 91 тысяча гривен).

В 2015 году в метро я везла свой гонорар за сольный концерт в конверте, завернутый в черный целлофановый пакет, и плакала. Не могла поверить, что могу столько зарабатывать, – рассказала Регина Тодоренко.

Она отметила, что рассчиталась со своей командой, а оставшиеся деньги хранила в конверте несколько лет.

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Чуть позже телеведущая потратила этот гонорар на поездку с сыном в Италию.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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