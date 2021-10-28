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Регине Тодоренко хотели оформить инвалидность из-за проблем с позвоночником

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 октября, 07:45
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Не так давно Регина Тодоренко заявила об уходе из Instagram. Но долго без соцсетей она не смогла. Уже спустя несколько дней телеведущая опубликовала пост и рассказала о проблемах с позвоночником
/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко ранее уже признавалась, что с детства живет с жуткими болями в спине. Теперь же телеведущая решила подробнее рассказать свою историю.

Еще в 14 лет ей диагностировали сложную степень сколиоза.

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Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия, – вспомнила слова врача телеведущая.

Регина Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем
Регина Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регине назначили лечение, ЛФК, операцию с внедрением в позвоночник 24-х шурупов и штифтов. Затем была длительная реабилитация. Риск того, что Тодоренко не встанет на ноги, был высок.

Телеведущая стала проходить обследование у разных врачей.

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Я – подросток, у меня первые признаки молочных желез, а я стою без одежды, конечно, в присутствии мамы и, конечно, с недовольным лицом. Меня осматривают, ощупывают и трогают холодными руками чужие мужчины, женщины, хоть и врачи. Я едва сдерживаюсь, но лечение необходимо, – вспомнила Регина.

15 лет Тодоренко молчала о своих проблемах со здоровьем. Она боялась показаться слабой и не такой как все.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Когда Регина стала телеведущей известного тревел-шоу, она осознанно делала вещи, которые ей противопоказаны – носила обувь на высоком каблуке, прыгала с парашютом, занималась серфингом, фигурным катанием, выдерживала 20-часовые перелеты в неудобной позе.

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Телеведущая научилась жить с болями в спине.

По такому принципу я живу много лет: мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам. Я, правда, не знаю, что такое жить без болей в спине, – написала Регина.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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