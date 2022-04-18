Тодоренко снова говорит намеками и надеется на дружбу между украинцами и россиянами

Несмотря на то что в Украине у Регины Тодоренко, вероятно, остаются родственники, ведущая продолжает гнуть свою линию о "дружбе" между украинцами и россиянами. Регина ни разу открыто не прокомментировала нападение России на Украину, а лишь постит завуалированные сообщения.
В Instastories Тодоренко опубликовала фото букета, указав, что подсолнух – цветок Украины, а ромашка – России.
"Мир обязан быть в живых цветах", – подписала снимок Тодоренко.
Также Тодоренко опубликовала статистику ее подписчиков в соцсети, указав, что среди них есть много интернациональных пар, снова намекая на "мир во всем мире".
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Одесситка Регина Тодоренко давно живет и работает в РФ. Там она построила карьеру телеведущей, создала семью. Тодоренко вышла замуж за российского певца, экс-участника группы Smash Влада Топалова. У пары родился сын, сейчас они ждут второго ребенка.
Не так давно Регина Тодоренко рассказала, что молчит о войне в родной стране из-за своего мужа. По словам одесситки, они с Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросе нападения россии на украинские территории.