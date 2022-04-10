Тодоренко вновь опозорилась: Серга после обвинений в хайпе показал реальную переписку с ней

Певец и телеведущий прокомментировал слова Регины Тодоренко, что он не отвечает на ее сообщения

Коля Серга ответил Регине Тодоренко / Фото: Instagram

На днях Регина Тодоренко попыталась вновь оправдаться за молчание и даже обвинила Колю Сергу в хайпе, так как он в одном из интервью рассказал о смерти ее бывшего возлюбленного. Но что-то пошло не так, и телеведущая вновь опозорилась.

Она у себя в Stories опубликовала переписку и заявила, что Коля игнорирует ее сообщения. Серга, который сейчас служит в ВСУ, ответил на обвинения телеведущий и показал ответы на сообщения Регины.

Реклама

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Артист предположил, что Регина Тодоренко заблокировала его или же это алгоритмы Instagram, но теперь телеведущая решила строит из себя жертву.

Это не меняет моего отношения к Регине, в следствии ее позиции по отношению к Украине и всем тем ужасам, что вытворяет Россия, но создает дополнительные вопросы

Скриншот: Instagram

К слову, на днях Регина объяснила, почему она не будет говорить о нападении России. Все из-за того, что они с ее мужем Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!