Тогда и сейчас: смотрите, как выглядели слава и Эдгар Каминские 7 лет назад (фото)

Певица Слава Каминская поделилась в соцсети архивными семейными фото, по случаю дня рождения своего сына Леонарда

Слава Каминская показала архивные семейные фото / Фото: instagram.com/babaslavka

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская недавно выпустила новую песню, которая получила название "Абьюзер". Трек вышел на фоне скандала с бывшей коллегой Славы – Викой Смеюхой.

Имя Славы также часто появляется в СМИ, так как артистка постит совместные снимки с бывшим мужем Эдгаром Каминским, с которым они развелись. Очередным поводом стал день рождения их общего сына.

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В честь 7-летия Леонарда Слава, как любая современная мама, опубликовала в Instagram подборку семейных фото. На некоторых кадрах, сделанных после рождения мальчика, можно увидеть Славу без Мейка и "домашнего" Эльдара.

Слава и Эльдар Каминские с месячным сыном / Фото: instagram.com/babaslavka

В посте также есть фото выписки Славы из родильного дома, первые фотографии новорожденного Леонарда, его портреты с сестрой.

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Слава Каминская поделилась архивными фото в честь дня рождения сына / Фото: instagram.com/babaslavka

В соцсети Слава написала, что ей сложно поверить в то, что ее сын так быстро вырос:

Отчетливо помню тот день, когда ты появился на свет, как долго смотрела на тебя и не могла поверить, что я мама, – добавила артистка.

Дочь и сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

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Отметим, что младшая дочь Славы и Эдгара родилась через год после своего брата. День рождения Лауры – 6 декабря.

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" развелась с хирургом Эдгаром Каминским в 2019 году. В браке они прожили пять лет. "Эксы" остались в хороших отношениях, нередко видятся и публикуют в Сети совместные фото.