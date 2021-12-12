Тогда и сейчас: смотрите, как выглядели слава и Эдгар Каминские 7 лет назад (фото)

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская недавно выпустила новую песню, которая получила название "Абьюзер". Трек вышел на фоне скандала с бывшей коллегой Славы – Викой Смеюхой.
Имя Славы также часто появляется в СМИ, так как артистка постит совместные снимки с бывшим мужем Эдгаром Каминским, с которым они развелись. Очередным поводом стал день рождения их общего сына.
В честь 7-летия Леонарда Слава, как любая современная мама, опубликовала в Instagram подборку семейных фото. На некоторых кадрах, сделанных после рождения мальчика, можно увидеть Славу без Мейка и "домашнего" Эльдара.
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В посте также есть фото выписки Славы из родильного дома, первые фотографии новорожденного Леонарда, его портреты с сестрой.
В соцсети Слава написала, что ей сложно поверить в то, что ее сын так быстро вырос:
Отчетливо помню тот день, когда ты появился на свет, как долго смотрела на тебя и не могла поверить, что я мама, – добавила артистка.
Отметим, что младшая дочь Славы и Эдгара родилась через год после своего брата. День рождения Лауры – 6 декабря.
Слава из "НЕАНГЕЛОВ" развелась с хирургом Эдгаром Каминским в 2019 году. В браке они прожили пять лет. "Эксы" остались в хороших отношениях, нередко видятся и публикуют в Сети совместные фото.