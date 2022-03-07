"Только раша, гудбай": Андрей Данилко поменял строчку в своем хите, который так бесил россиян

Именно из-за песни Dancing Lasha Tumbai в 2007 году Данилко влип в скандал

Андрей Данилко высказался о своем отношении к россии / Фото: YouTube

Россияне слышали в песне, с которой Верка Сердючка заняла второе место на "Евровидении-2007", обидные для себя слова "раша, гудбай".

В беседе с Дмитрием Гордоном, опубликованной в YouTube, Андрей Данилко вспомнил, как Филипп Киркоров спрашивал тогда, действительно ли Сердючка поет про "рашу".

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Теперь же украинский артист заявил, что действительно меняет слова в своем хите.

Ребята, с 24 февраля, никакого "лаша тумбай" в этой песне... это только "раша, гудбай". Я не пел это. Вы хотели услышать это, вот вы это услышали, – сказал Андрей Данилко.

Высказался Андрей Данилко и об артистах (Киркорове, Баскове, Газманове), которые поддерживают агрессию Путина. По мнению звезды, их позиция – это трусость.

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Ранее российский певец Стас Михайлов заявил, что Россия не воюет с Украиной. Он считает, что сейчас нужно поддерживать Путина, а санкции назвал войной Запада против России.

Мы также писали, что украинские исполнители прокомментировали скандальное заявление Баскова.

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