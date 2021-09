Тоня Матвиенко пережила кризис среднего возраста: "Я набрала лишний вес за этот год"

Популярная певица Тоня Матвиенко стала судьей масштабного талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина". За кулисами артистка призналась, что недавно испытала стресс

Тоня Матвиенко рассказала о кризисе среднего возраста / Фото: пресс-служба

Звездный эксперт грандиозного шоу "Співають всі!" Тоня Матвиенко, которую наградили орденом "За развитие Украины", недавно отпраздновала юбилей. Именно это и стало причиной небольшого кризиса в жизни артистки.

Тоня Матвиенко поделилась, что помогло ей выйти из состояния депрессии.

Мне исполнилось 40 лет, что вызвало небольшой стресс. Мне кажется, что каждая женщина переживает этот момент. Помню, что когда я отмечала 30 лет, то мне тоже было немножко тяжело принять свой возраст. Еще я набрала лишний вес за этот год, из-за чего появилось легкое ощущение неприятия себя. Но потом я занялась спортом и села на диету. Когда делаешь что-то хорошее, чтобы измениться, то и отношение к себе становится лучше: начинаешь любить и принимать себя такой, какая ты есть, – призналась певица Тоня Матвиенко на съемочной площадке телеканала "Украина".

По словам артистки, ей было довольно сложно принять свой возраст и на это есть свои причины.

У меня натура такая: я чувствую себя девчонкой и всегда была такой. А тут вдруг мне говорят: "Женщина". И я думаю: "Ну как так?!" (смеется) Поэтому возникало много философских вопросов на этот счет, – рассказала звезда.

Несмотря на это Тоне Матвиенко удалось быстро "вынырнуть" из этого состояния даже без советов психологов. Ведь артистка знает, что именно повлияло на это состояние.

Становишься старше и чувствуешь, что еще много чего нужно сделать. Это комплекс отличницы. В моем случае все должно быть четко и правильно. Но, с другой стороны, мне такое отношение к себе помогало добиваться чего-то в жизни, – прокомментировала судья шоу "Співають всі!" Тоня Матвиенко.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Два первых выпуска шоу на канале "Украина" уже посмотрели 5 687 515 зрителей*, выпуск, который зрители увидели в минувшие выходные стал лучшей программой дня на украинском ТВ**.

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 11 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Смотрите все выпуски шоу эксклюзивно на OLL.TV!

Более детально о первом выпуске шоу "Співають всі" узнайте в ролике:

