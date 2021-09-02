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Тоня Матвиенко пережила кризис среднего возраста: "Я набрала лишний вес за этот год"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 20:30
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Популярная певица Тоня Матвиенко стала судьей масштабного талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина". За кулисами артистка призналась, что недавно испытала стресс
Тоня Матвиенко рассказала о кризисе среднего возраста
Тоня Матвиенко рассказала о кризисе среднего возраста / Фото: пресс-служба

Звездный эксперт грандиозного шоу "Співають всі!" Тоня Матвиенко, которую наградили орденом "За развитие Украины", недавно отпраздновала юбилей. Именно это и стало причиной небольшого кризиса в жизни артистки.

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Тоня Матвиенко поделилась, что помогло ей выйти из состояния депрессии.

Мне исполнилось 40 лет, что вызвало небольшой стресс. Мне кажется, что каждая женщина переживает этот момент. Помню, что когда я отмечала 30 лет, то мне тоже было немножко тяжело принять свой возраст. Еще я набрала лишний вес за этот год, из-за чего появилось легкое ощущение неприятия себя. Но потом я занялась спортом и села на диету. Когда делаешь что-то хорошее, чтобы измениться, то и отношение к себе становится лучше: начинаешь любить и принимать себя такой, какая ты есть, – призналась певица Тоня Матвиенко на съемочной площадке телеканала "Украина".

По словам артистки, ей было довольно сложно принять свой возраст и на это есть свои причины.

У меня натура такая: я чувствую себя девчонкой и всегда была такой. А тут вдруг мне говорят: "Женщина". И я думаю: "Ну как так?!" (смеется) Поэтому возникало много философских вопросов на этот счет, – рассказала звезда.

Несмотря на это Тоне Матвиенко удалось быстро "вынырнуть" из этого состояния даже без советов психологов. Ведь артистка знает, что именно повлияло на это состояние.

Становишься старше и чувствуешь, что еще много чего нужно сделать. Это комплекс отличницы. В моем случае все должно быть четко и правильно. Но, с другой стороны, мне такое отношение к себе помогало добиваться чего-то в жизни, – прокомментировала судья шоу "Співають всі!" Тоня Матвиенко.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба

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Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Два первых выпуска шоу на канале "Украина" уже посмотрели 5 687 515 зрителей*, выпуск, который зрители увидели в минувшие выходные стал лучшей программой дня на украинском ТВ**.

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 11 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Смотрите все выпуски шоу эксклюзивно на OLL.TV!

Более детально о первом выпуске шоу "Співають всі" узнайте в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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