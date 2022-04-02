Тоня Матвиенко показала, как поддерживает Украину из Португалии (видео)

Украинская певица вместе с младшей дочкой поехала в другую страну

Тоня Матвиенко выступила в Португалии в поддержку Украины / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Уже больше месяца Украина сопротивляется российским захватчикам, которые подло вторглись в наше государство. Звезды украинского шоубиза тоже не стоят в стороне и помогают в противостоянии. Кто-то, как Даша Астафьева, волонтерит, а кто-то, как Андрей Хлывнюк, защищает Родину с оружием в руках.

Другие знаменитости решают помогать Украине своим талантом, в частности, вокалом. Так, многие артисты поют для наших бойцов или выступают на разных благотворительных мероприятиях. К этому списку присоединилась и Тоня Матвиенко.

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Скриншот Instastories

В Instagram артистка показала отрывок из выступления в Португалии. Матвиенко приняла участие в благотворительном концерте.

Кроме того, звезда опубликовала фото с дочкой Ниной, которая вместе с мамой уехала за границу.

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Скриншот Instastories

Напомним, в марте Нина Матвиенко на видео прочла душераздирающее и мотивирующее стихотворение.

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