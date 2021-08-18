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Тоню Матвиенко наградили орденом "За развитие Украины". Арсен Мирзоян отреагировал

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 августа, 20:39
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К 30-летию независимости Украины в Парадной резиденции Президента Украины – Малом Мариинском дворце – состоялась церемония награждения по программе "Лидеры XXI века"
Тоня Матвиенко получила орден "За развитие Украины"
Тоня Матвиенко получила орден "За развитие Украины" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, певица Тоня Матвиенко, которая ранее призналась, почему они с Арсеном Мирзояном до сих пор живут с родителями, получила орден "За развитие Украины". Этот знак народного уважения вручается за высокое национальное достоинство, преданность делу и личный вклад в развитие украинской государственности.

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Такими новостями певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Очень приятно получить орден "За развитие Украины"! Спасибо Международному общественному объединению "Ассамблея деловых кругов" за отличие перед Родиной! – написала Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко показала орден, которым ее наградила
Тоня Матвиенко показала орден, которым ее наградила "Ассамблея деловых кругов" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В Сторис Тоня Матвиенко показала кадры с самой церемонии.

Тоня Матвиенко на церемонии награждения в Мариинском дворце
Тоня Матвиенко на церемонии награждения в Мариинском дворце / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Одними из первых Тоню Матвиенко поздравили ее коллеги – Наталка Карпа, Оля Цыбульская, и, конечно же, супруг – Арсен Мирзоян.

Скриншот Instagram

Уже через несколько дней Тоня Матвиенко вместе с другими украинскими артистами выступит на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском".

Как Тоня Матвиенко и ее супруг Арсен Мирзоян формируют семейный бюджет – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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