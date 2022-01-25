ТОП-5 горячих фото Даниэля Салема, увидев которые, вы в него влюбитесь

Сегодня ведущий телеканала "Украина" празднует день рождения

Даниэлю Салему - 38! / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэлю Салему – 38! Во-первых, он актер, во-вторых – ресторатор, в-третьих ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

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Напомним, что ранее Даниэль Салем едва не лишился почки из-за пари с Анитой Луценко.

Даниэль Салем празднует день рождения / Фото: instagram.com/shooting_for_emotions

Прежде чем попасть на телевидение, Даниэль сменил несколько профессий. После армии он хотел связать свою судьбу с военной службой, но очень скоро разочаровался в профессии мечты.

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Ведущий "Зіркового шляху" Даниэль Салем / Фото: instagram.com/shooting_for_emotions

Салем родился в Одессе, а когда ему исполнилось шесть лет они с семьей переехали в Бейрут на родину отца. Там жизнь была несладка. В восемь лет Даниэль уже работал, чтобы прокормить семью.

Даниэль Салем / Фото: instagram.com/oryol.karyna

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В Украину он вернулся, когда ему было 19 лет. Для работы мечты – на телевидении – выучил украинский.

Даниэль Салем выучил украинский, чтобы работать на телевидении / Фото: instagram.com/oryol.karyna

Даниэль всегда мечтал реализовать себя в качестве вокалиста. Он принимал участие в шоу "Голос країни-10" и был в команде Тины Кароль. А еще участвовал в "Танцях з зірками".

Даниэль участвовал в "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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