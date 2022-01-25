ТОП-5 горячих фото Даниэля Салема, увидев которые, вы в него влюбитесь

Даниэлю Салему – 38! Во-первых, он актер, во-вторых – ресторатор, в-третьих ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".
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Напомним, что ранее Даниэль Салем едва не лишился почки из-за пари с Анитой Луценко.
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Прежде чем попасть на телевидение, Даниэль сменил несколько профессий. После армии он хотел связать свою судьбу с военной службой, но очень скоро разочаровался в профессии мечты.
Салем родился в Одессе, а когда ему исполнилось шесть лет они с семьей переехали в Бейрут на родину отца. Там жизнь была несладка. В восемь лет Даниэль уже работал, чтобы прокормить семью.
В Украину он вернулся, когда ему было 19 лет. Для работы мечты – на телевидении – выучил украинский.
Даниэль всегда мечтал реализовать себя в качестве вокалиста. Он принимал участие в шоу "Голос країни-10" и был в команде Тины Кароль. А еще участвовал в "Танцях з зірками".
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