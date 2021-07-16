ТОП-5 ролей легендарной Ады Роговцевой. Сегодня актрисе 84 года

Актриса сыграла проникновенные, чувственные, комедийные и драматические роли

Сегодня, 16 июля легендарная украинская актриса Ада Николаевна Роговцева, которая снимается в новой комедии DZIDZIO, празднует свое 83-летие. Даже сейчас актриса продолжает активную деятельность в кино и играть в театре. Чтобы отпраздновать день рождения вместе с живой легендой, LIfe Сегодня вспоминают самые яркие ее роли в традиционной подборке.

"Лесная песня" (1961)

Ада Роговцева в фильме "Лесная песня" / Фото: kino-teatr.ru

В одноименной драме-феерии украинской писательницы Леси Украинки Ада Роговцева сыграла полевую русалочку, ну а главную роль в фильме исполнила актриса Раиса Недашковская.

"Салют, Мария!" (1970)

Ада Роговцева, кадр из фильма "Салют, Мария!" / Фото: kino-teatr.ru

Образ подпольщицы времен гражданской войны, влюбившейся в испанского матроса, в фильме "Салют, Мария!" известного режиссера Иосифа Хейфица, принес актрисе награду за лучшую женскую роль Московского международного кинофестиваля. После премьеры ленты по опросу журнала "Советский экран" Роговцеву признали лучшей актрисой страны.

"Вечный зов" (1973)

Кадр из фильма "Вечный зов" / Фото: kino-teatr.ru

В 36 лет актриса закрепила популярность, сыграв в легендарном советском сериале по одноименному роману Анатолия Иванова. 19 серий телепроекта выходили в течение 10 лет – с 1973 по 1983 год. В этой истории о семье Савельевых, на чью долю выпали три войны, революция и становление нового строя в стране, Роговцева мастерски воплотила роль Анны Кафтановой, жены Федора Савельева.

"Девять жизней Нестора Махно" (2006)

Ада Роговцева Кадр из фильма "Девять жизней Нестора Махно"

Кинокритики и зрители обожают эту работу актрисы, где Ада воплотила роль матери известного революционера. Печальные глаза Роговцевой, которые смотрят на нас с экрана, о многом говорят – за два года до этих съемок она потеряла любимого супруга, с которым прошла все круги ада после его тяжелой болезни.

"Мужчины есть мужчины" (1985)

Ада Роговцева в фильме "Мужчины есть мужчины" / Фото: kino-teatr.ru

Для роли директора в замечательном детском фильме Аду Николаевну нарочно состарили – седоватые волосы и морщины, очки в тяжеловесной оправе и суровый взгляд.

Ранее мы делали обзор фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон.