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ТОП дуэтов Тины Кароль, о которых вы могли не знать: с Михайловым, Агутиным и Снуп Доггом

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 11:05
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Украинская поп-дива Тина Кароль пела не только с Юлией Саниной, KAZKA, Андреем Хлывнюком
Самые неожиданные дуэты Тины Кароль
Самые неожиданные дуэты Тины Кароль / Фото: YouTube

У артистки также есть дуэты с зарубежными исполнителями. И речь не о Дане Балане :)

Вчера мы рассказывали о том, что Тина Кароль выступила в Грузии с Анри Джохадзе, представив новую версию своего трека "Красиво", а сегодня предлагаем вернуться в прошлое и вспомнить старые и не очень коллаборации украинки.

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С Леонидом Агутиным

В 2013 году в рамках "Новой волны" состоялся творческий вечер Леонида Агутина. Он аккомпанировал Тине Кароль, которая исполнила его известную песню "Все в твоих руках".

Со Стасом Михайловым

В 2013 году Тина Кароль стала приглашенной звездой юбилейного концерта Стаса Михайлова. В кремлевском дворце украинская певица исполнила вместе с ним песню "Душа".

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Со Снуп Доггом

В 2020 году Тина Кароль и известный американский рэпер Snoop Dogg вместе поучаствовали в записи трека Blow Your Mind ритм-н-блюз исполнителя Luca Dayz. Релиз состоялся на американском лейбле Bentley Records. На сцене артисты вместе не выступали.

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Ранее эксперты объяснили, что не так с номинацией Тины Кароль на YUNA-2022. Напомним, певица осталась недовольна тем, что попала только в одну категорию премии – как "Лучшая исполнительница", и заявила, что ее недооценили.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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