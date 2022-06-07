Торописька поклонилася: как россияне воруют украинские хиты

В TikTok набирает популярность совсем не крутой тренд – русские версии украинских хитов. Как выяснилось, россияне крадут не только белье и унитазы...

Как россияне уже долгое время воруют украинские песни / Фото: Коллаж: Сегодня

Украсть мелодию, переиначить текст и готово. Россияне, которые устраивают зверства в Украине, насилуют еще и нашу культуру. "Зачем создавать что-то свое? Лучше же украсть и переделать!" – считают они. И если вы думаете, что это тренд последних нескольких лет, вы ошибаетесь. Но, обо всем по порядку!

В TikTok стало появляться все больше роликов с фрагментами из украинских песен, которые россияне перевели на русский язык и зачем-то выпустили в свет.

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Вот, к примеру, русская версия песни SHUM украинской группы Go_A.

"Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка", – поется в этом "шедевре". Украинские блогеры уже отреагировали на это произведение про "торопиську" и "веснянку". Что дальше? Песня про "кровосісів"?

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И как же у этих "торописек" поднялась рука переделать хит "Океана Ельзи" – "Не твоя війна"?

А теперь приготовьте тазик или пакет, который обычно выдают на борту самолетов, когда вас тошнит...Легендарную композицию Кузьмы Скрябина "Спи собі сама" на русский перевела Алина Вокс – экс-вокалистка группы "Ленинград". Это было в 2016 году, но внезапно всплыло сейчас. Хотя, такое не тонет...

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Кузьма был бы в шоке и гневе!

А как вам такое? Жалкое зрелище и не более..."Доброе утром, мы из России?" Спокойной ночи и можете не просыпаться!

Какие еще знаменитые песни были украдены?

А теперь, самое интересное – россияне крали украинскую музыку еще задолго до существования не просто TikTok, а Интернета.

Знали ли вы, что, к примеру, советская песня периода Второй мировой войны "Вставай, страна огромная!" – это тоже плагиат? Музыкальной основной этой композиции является песня украинских повстанцев под названием "Повстань, народе мій".

А знаете песню "Вот кто-то с горочки спустился"? Оригинал называется "В саду осіннім айстри білі". Это украинский романс XIX века!

Всем известна композиция "Ой, мороз, мороз"...Интересно, что это вовсе не "русская народная песня". Эта композиция была популярна в Винницкой области еще в первой половине 1900-х годов! Вот фрагмент из текста оригинала:

Ой мороз, мороз,

Ще й зима буде,

Прошу я тебе -

Не зморозь мене!

Прошу я тебе -

Не зморозь мене!

И это далеко не весь список песен, мелодии которых были украдены, а тексты переведены и искажены. Это яркий пример того, как украинскую культуру пытается "поглотить" наглый сосед. Но главное – не сдаваться. Украли песню? Мы напишем сто новых – своих и уникальных!

Все буде Україна!

Предлагаем послушать песни украинских исполнителей, которые были выпущены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.