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Трансгендеры на Мисс Украина Вселенная – возможно ли это? Мы узнали у президента конкурса

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 октября, 08:00
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Анна Филимонова, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная", уверена, что трансгендерные девушки имеют полное право принимать участие в состязании, и даже приглашала на конкурс знакомую, сменившую пол
Анна Филимонова рассказала о вероятности участия девушек-трансгендеров в конкурсах красоты
Анна Филимонова рассказала о вероятности участия девушек-трансгендеров в конкурсах красоты / Фото: Getty Images, instagram.com/missukraine_universe

"Сегодня" расспросили у Анны Филимоновой, которая рассказала об участницах и отборе на конкурс в этому году, какова вероятность того, что в Украине когда-либо в состязании красавиц "Мисс Украина Вселенная" сможет принять участие трансгендерная девушка.

Для начала уточним, кто такие трансгендеры. Трансгендерность – это когда гендерная идентичность человека не совпадает с его биологическим полом при рождении. Трансгендерный человек может ощущать себя личностью противоположного пола и иметь желание сменить биологический пол путем операции и гормональной терапии.

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В "Мисс Вселенная" уже принимала участие трансгендерная девушка. Насколько я знаю, в этом году также зарегистрирована такая девушка, это не запрещается. Сейчас в мире поддерживают трансгендеров и наоборот порицают всех, кто осуждает людей, меняющих свой пол. Тело человека – это его дело. Мы должны быть толерантны в этом моменте. Не исключаем варианта, что когда-то в нашем конкурсе появится девушка, которая изменила пол, – рассказала нам Анна.

Анна Филимонова, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная"
Анна Филимонова, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

По словам Анны, у нее есть знакомая девушка-трансгендер, с которой она когда-то работала на одном телешоу о моделях.

У меня в команде был парень, который спустя пять лет стал прекрасной девушкой. Я знаю, сколько усилий она приложила для того, чтобы обрести себя настоящую на пути к тому, чтобы изменить пол. Это очень сложный процесс. Поверьте, если люди готовы пройти такой путь, это не модная фишка, а внутреннее состояние человека, – объяснила Филимонова.

Анна призналась, что предлагала знакомой девушке-трансгендеру принять участие в шоу, но пока то та отказалась.

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Мы договорились, что как только она будет внутренне готова на такой шаг – поменять обычный образ жизни и стать публичной личностью и не бояться общественного мнения, я всегда буду рада увидеть ее в составе участниц, – поделилась Анна.

По мнению Филимоновой, украинское общество еще не готово толерантно принять такую историю, так как отличаемся от Западного общества стереотипным мышлением.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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