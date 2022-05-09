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Травести-дива Монро возмутилась бьюти-флешмобом Леси Никитюк: "Что за е*анный сексизм?"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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9 мая, 22:30
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Недавно Леся Никитюк запустила флешмоб, чтобы "поддержать боевой дух воинов ЗСУ". Кто-то поддержал затею, а кто-то наоборот сильно возмутился, и вот почему
Травести-дива Монро возмутилась флешмобом Леси Никитюк
Травести-дива Монро возмутилась флешмобом Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/monritta

Леся Никитюк отметила, что многие женщины за более, чем 70 дней войны "постарели" и "померкли". Телеведущая предложила украинкам выставлять свои красивые фото – мол, порадовать военных и взбодрить их и вызвать желание поскорее вернуться домой. В своем Телеграм-канале Монро объяснила, что подобный флешмоб – неприемлем.

Что за е*анный сексизм и объективация украинской женщины?! И это на огромную аудиторию. То есть, Леся Никитюк до сих пор считает, что женщин в ВСУ и терробороне нет. Что, старость – это плохо. Что мы не имеем права в состоянии колоссального стресса и бесконечной тревоги ходить без укладки и выглядеть, по мнению других, не найс. А первоочередное задание женщины только выглядеть во всей красоте, напомажено и поднимать боевой дух и обязательно х*й. Передайте Лесе, что женщина сама выбирает, как выглядеть, чем заниматься и что кому поднимать, – возмущенно написала Монро.

Монро также предложила запустить другой флешмоб – "Красота для себя".

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Скриншот: Instagram

Флешмоб Леси, к слову, поддержали много украинок и представительницы укршоубиза. Своими фото поделились Оля Полякова и Маша Ефросинина, а также солистка группы KAZKA – Саша Зарицкая.

Несколько фото Леся разместила в своем Telegram-канале и подписала их следующим образом:

Девушки вы очаровательны! Вы роскошны! Вы как то видео с байрактаром – невозможно оторвать глаз! Вы красота! Вы лицо нашей Украины! А наши защитники, мужчины – это сердце нашей Украины. Сердце, которое будет биться до конца! За наших девушек, за наших детей, за наших мам, за нашу страну! Ребята! Побеждайте! Мы за это готовы вам не только дарить нашу красоту, но даже носить вас на руках!

Напомним, недавно Леся Никитюк с другими звездными женщинами записала видео воинам ВСУ и поблагодарила их за то, что они делают для своей страны и нации.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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