Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Украина в Лиге Наций 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Тут она еще Таня": смотрите редкое архивное фото Тины Кароль с семьей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июня, 21:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тина Кароль не раз делилась архивными снимками в соцсетях. На этот раз в Сети появилось фото артистки с ее родителями и братом
Тина Кароль показала архивное фото с родителями и братом
Тина Кароль показала архивное фото с родителями и братом / Фото: instagram.com/_fantina

Имя Тины Кароль при рождении – Татьяна Либерман. Сейчас певица и по паспорту давно Тина. Однако на фото, которое артистка показала в соцсети – она, как выразились ее фаны, еще Таня.

Недавно стало известно, что 67-летний отец артистки Григорий Либерман решил остаться на Родине и защищать ее от российских оккупантов.

Реклама

Тина Кароль с родителями и братом
Тина Кароль с родителями и братом / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

На фан-странице артистки в Instagram поклонники Тині оставили десятки комментариев:

  • Здесь она еще Таня. Очень красивая семья. Пусть Бог всех хранит в эти трудные времена.
  • Красивые все, дружные и порядочные – Тина и семья.
  • Хорошо, пока все вместе, непобедимы!
  • Такие милые и родные!
Скриншот: Instagram

Сама Тина Кароль сейчас активно гастролирует по миру – она дает благотворительные концерты и рассказывает правду о войне на ее Родине. Звезда призналась, что не знает, когда увидит папу и всю семью и друзей.

Реклама

Там (в Украине – Ред.) живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их увидеть. Что они ощущают? Гнев и ужас. Но они продолжают жить, несмотря ни на что, – объяснила артистка.

Недавно Тина Кароль ездила в Японию и побывала в Хиросиме.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять