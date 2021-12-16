Творчество вне номинации: Тина Кароль и Анна Тринчер недовольны номинациями YUNA -2022

Комитет ежегодной премии YUNA назвал имена исполнителей, которые в этом году претендуют на награды конкурса. Однако, не все исполнители остались довольны такими номинациями

Анна Тринчер и Тина Кароль недовольны премией YUNA / Фото: facebook.com/tina.karol, instagram.com/annatrincher_official

Накануне стало известно, кто же из украинских звезд может получить статуэтку в этом году. Наибольшее количество номинаций в этом году получили TVORCHI, KALUSH и Wellboy.

А вот поп-дива Тина Кароль решением оргкомитета конкурса осталась недовольна. Певицу номинировали всего на одну награду – "Лучшая исполнительница".

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В своих Instastories исполнительница иронично подметила, что комитет конкурса недооценил ее в этом году.

Не заметить это было невозможно, – прокомментировала Тина Кароль свою номинацию, а также добавила подпись: – "Творчество вне номинации".

Скриншот – instagram.com/tina_karol

Свои творческие достижения за последний год певица решила самостоятельно распределить по категориям.

Так, по мнению Тины, видео на песню "Скандал" с отметкой в 19 млн просмотров могло претендовать на звание "Лучший клип", а на Лучший дуэт/коллаборацию" – альбом дуэтов "Молода кров". По две работы у исполнительницы оказалось в номинациях "Лучший альбом – "Двойной рай" и "Красиво", а также в "Лучшем шоу" – концертная программа "Красиво" и выступление на Atlas Weekend.

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Скриншот – instagram.com/tina_karol

Анна Тринчер не получила ни одной номинации YUNA-2022

Еще больше недовольная решение оргкомитета молодая певица и блогер Анна Тринчер – ей не дали ни одной номинации.

На прошлогодней церемонии YUNA-2021 певица обещала появится среди номинантов в следующий раз, однако, не сложилось.

Не смотря на огромный труд, проделанный мною и моей командой на протяжении всего года – меня нет в номинациях:(, – огорчилась Тринчер.

instagram.com/annatrincher_official

В своих Instastories Анна поделилась с поклонниками своими переживаниями и также, как Тина Кароль, показала свои достижения. Тринчер старалась развивать свой ТикТок, давала интервью и дарила поклонникам новые хиты.

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instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница считает, что достойна получить награду хотя бы за то количество упоминаний в СМИ, которое она получила за последнее время.

instagram.com/annatrincher_official

Напомним, что лучшей песней 2021 года по версии YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, лучшей исполнительницей признали alyona alyona, а в категории "Лучший певец" победил MONATIK. Смотрите полный список победителей.