Тяжелее, чем роды: MamaRika с мужем и 6-месячным сыном заболели коронавирусом

Час от часу не легче! И снова приходится публиковать неутешительные новости о том, что известная семья заболела коронавирусом

MamaRika с семьей заболела / Фото: instagram.com/mamarika_official

Вчера стало известно о том, что София Ротару переболела Омикроном, а сегодня о болезни рассказала MamaRika.

На своей странице в Инстаграм артистка сообщила, что они с мужем – Сергеем Середой и 6-месячным сыном Давидом – заболели коронавирусом. В сторис звезда поделилась, что эта беда скосила их впервые за весь период пандемии.

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Плохо они себя чувствуют еще с пятницы. MamaRika даже сказала, что у них вирус переносится даже тяжелее, чем у нее беременность и роды!

скриншот из Инстаграм MamaRika

Что касается сына, у него все проходит легче и был только насморк.

Поправляться знаменитому семейству помогают как раз успехи сына. Малыш, которому исполнилось только полгода, уже сказал свое первое слово!

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MamaRika с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

Такой уже взрослый и такой умный мальчик у нас растет. Не секрет, что мы сейчас валяемся с ковидом, и чтобы поднять родакам боевой дух, Давид вчера собрал все силы в кулак и сказал свое первое "МА-МА". Что мы чувствовали при этом? Мы плакали все вместе, и сразу пошли на поправку... Любовь лечит все, и благодаря нашим деткам, мы находим в себе силы, чтобы как бы ни шатало, дать им все только лучшее!

Поклонники желают знаменитой паре скорейшего выздоровления!

Коротко о паре

Напомним, MamaRika и Сергей Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. Пара вместе уже больше 7 лет. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу. А уже 2 августа MamaRika родила сына, которого назвали Давидом.

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Также напомним, недавно стало известно, что заболела семья Романа Сасанчина.