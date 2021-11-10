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Тяжелый труд: Кличко рассказал о певческой карьере жены и отношениях на расстоянии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 14:09
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своих отношениях с супругой Наталией, проживающей в Германии, и о том, чем она занимается. В СМИ неоднократно писали об их разводе
Виталий Кличко рассказал об отношениях с женой на расстоянии.
Виталий Кличко рассказал об отношениях с женой на расстоянии. / Фото: В гостях у Гордона / YouTube, natalia_klitschko_official

Экс-боксер, который дал прогноз боя Усик – Ломаченко, рассказал, что сейчас его любимая активно строит карьеру певицы за рубежом. Также он опроверг слухи об окончании их брака, мол "если это произойдет, то он сообщит".

Если будем разводиться, то сообщу об этом. Наталья поет. Мне нравится, как она это делает, – поделился Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

Отметим, что музыкальную карьеру Наталья начала с создания группы "Addicted tо..." ("Зависимы от..."). Для себя певица выбрала роль зависимой от любви. Выступления на публике она попробовала в эфире немецкого телеканала, где исполнила российский романс.

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У супругов есть трое детей.
У супругов есть трое детей. / Фото: klitschko-brothers

В то же время мэр столицы отметил, что у него не возникало искушений воспользоваться своими связями, чтобы помочь жене раскрутиться. Поэтому он и не помогает экс-модели в ее певческой карьере.

По словам Кличко, для того чтобы быть профессионалом в любой сфере, нужно отдаться на 100% и заниматься только этим.

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Я знаком со многими звездами. Они живут в перелетах, концертах, зарабатывают большие деньги, но своей личной жизни у них нет. Это тяжелый труд, – рассказал он.

В то же время Кличко добавил, что существует понимание: или ты как хобби этим занимаешься, или ты занимаешься и можешь положить на алтарь искусства полностью всю свою жизнь.

Также городской голова рассказал и о своих троих детях. Так, его младший сын Максим учится в школе в Великобритании, дочь Елизавета-Виктория изучает психологию в университете в Голландии, а старший сын Егор-Даниэль закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.

Более того, Кличко заявил, что детям приходится ограничивать себя в соцсетях, использовать никнеймы, фильтровать информацию, которую они транслируют. И все из-за специфики деятельности отца.

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Напомним, что Виталий Кличко вместе с Наталией с 1996 года. В этом году их браку исполнилось 25 лет. Однако легендарный боксер признался, что о годовщине он забыл. Более того, супруги видятся лишь несколько раз в год. Однако, по словам спортсмена, душевную близость в отношениях они сохранили.

Виталий Кличко вместе с Наталией с 1996 года.
Виталий Кличко вместе с Наталией с 1996 года. / Фото: klitschko-brothers

Именно модельная карьера Натальи сыграла главную роль в ее судьбе – на презентации конкурса "Черная жемчужина" она познакомилась со своим будущим мужем.

Смотрите полное интервью Виталия Кличко у Гордона:

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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