У Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мама

Субие ханум Налбандова создала первую телевизионную детскую передачу в истории крымскотатарской культуры

Ахтем Сеитаблаев с мамой (из личного архива) / Фото: Сегодня

Известный украинский режиссер, актер театра и кино Ахтем Сеитаблаев потерял мать. Субие ханум Налбандова умерла в возрасте 83 лет в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"У нашего друга, товарища, соратника, известного украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева непоправимое горе – в оккупированном РФ Крыму в возрасте 83 лет умерла его мама, Субие ханум Налбандова", – написал Чубаров.

Ахтем Сеитаблаев с мамой / facebook.com/dogrujol

Создала первую крымскотатарскую детскую передачу

Он рассказал, что Субие ханум Налбандова родилась 24 апреля 1938 года в Крыму, но 18 мая 1944 года ее семья вместе со всем крымскотатарским народом была депортирована с полуострова и до 1955 года жила на спецпоселении в Марийской АССР.

С 1955 года мать Сеитаблаева жила в Таджикистане, где закончила Ленинабадская музучилище и Ташкентский театральный институт.

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В 1990 году семья вернулась в Крым, где Субие ханум преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры.

"В 1992 году началось новое – важнейшая – страница жизни Субие Налбандовой. Начав работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", она создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу – "Мерабаныз, балалар", – также рассказал Чубаров.

По словам Чубарова, со смертью Субие ханум Налбандовой крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы.

Напомним, ранее в интервью "Сегодня" Ахтем Сеитаблаев признавался, что своим успехом обязан своей маме Субие. Именно она поверила в него и дала направление в жизни. "Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама! Так как именно она привела меня за руку на актерский курс. Я абсолютно мамин сын – мечтай, верь, вставай и делай", – сказал тогда режиссер.