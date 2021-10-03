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У Алины Гросу умерла бабушка: "Очень-очень больно..."

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 18:01
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Как известно, украинская певица Алина Гросу превыше всего ценит свою семью, поэтому она не могла не поделиться новостью об уходе одного из самых близких людей – своей любимой бабушки
Алина Гросу рассказала о смерти бабушки
Алина Гросу рассказала о смерти бабушки / Фото: instagram.com/alina_grosu

Недавно Алина Гросу умилила поклонников кадрами с братьями, а сегодня опубликовала фото со своей бабушкой, но по очень грустному поводу. Клавдия Ивановна, которая растила певицу с того момента, как ей было девять дней с момента рождения, ушла из жизни.

Печальным известием певица поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. Артистка опубликовала два трогательных селфи со своей бабушкой и рассказала, как много она для нее значила.

Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня – так я её в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моём сердце. Буду помнить всегда, – написала Алина Гросу.

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На новость отреагировали поклонники и коллеги звезды. Ведущая Соломия Витвицкая написала, что сочувствует утрате Алины Гросу. Поддержала артистку и украинская интервьюер Dorotye.

Скриншот Instagram

Напомним, что в феврале этого года в семье Алины Гросу случилось еще одно горе – умерла ее бабушка Надежда. Это произошло спустя месяц после их встречи во время праздников.

Алина Гросу и Роман Полянский дали эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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