У Анастасии Приходько тяжело заболел 6-месячный малыш

У певицы трое детей и самый младший сейчас нуждается в лечении. Приходько показала трогательное видео с сыном

Ребенок Анастасии Приходько тяжело заболел / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Накануне самому младшему ребенку Анастасии Приходько исполнилось полгода – певица родила весной сына. В своем профиле в Instagram звездная мама опубликовала трогательное видео с малышом и сообщила подписчикам о его болезни.

Нашему малышу уже полгодика! Только будь, пожалуйста, здоров! Потому, что этот бронхит, будь он неладен! Ты ещё такой малыш, а уже так серьезно заболел, – написала в публикации Анастасия Приходько.

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У Анастасии Приходько уже есть двое детей: в 2010 году она родила дочь, а в 2015 году – сына. В сентябре 2020 года Приходько обвенчалась со своим супругом в церкви.

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Третий ребенок появился на свет 25 марта 2021 года. Его назвали Лукой. Во беременности Приходько удавалось посещать съемки шоу "Маска" и скрывать это от своей семьи – ведь по контракту все участники должны были держать в тайне, что они участвуют в проекте.

Как Анастасия Приходько справляется с тремя детьми, смотрите в сюжете:

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