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У Даниэля Салема отказала почка. Все из-за спора с Анитой Луценко

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 16:22
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Этим летом Даниэль Салем заключил пари с фитнес-тренером Анитой Луценко , по условиям которого он должен был похудеть на 20 килограммов за 26 дней
Даниэль Салем рассказал о проблемах со здоровьем
Даниэль Салем рассказал о проблемах со здоровьем / Фото: пресс-служба

А Анита, по условиям пари, должна была похудеть только на четыре килограмма. И она с легкостью с этим справилась. А чтобы помочь ведущему программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэлю Салему избавиться от лишнего веса – расписала для него сбалансированную систему питания.

Я весил, если не ошибаюсь, наверно где-то 115-117 кг. Я всегда был крупным, большим. Но тут я был таким.. пельмень, – рассказал ведущий в программе "Зірковий шлях".

Даниэль Салем
Даниэль Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

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На протяжении всего пари Даниэль питался правильно, из его рацион пропали сладости, но появились овощи, мясо. Не забывал ведущий и о тренировках.

Было по 2-3 тренировки в день. Я тренировался в гоночном костюме, вода просто выливалась, я выставлял в Stories, майку – реально литр воды можно было выжать, – рассказывает ведущий.

Впрочем, стимул похудеть у Даниэля Салема был хороший, ведь Анита придумала ему наказание – если он не достигнет желаемой цифры, Даниэль, который больше всего боится замкнутых пространств, должен были бы закопать под землю на час. Хоть ведущем и удалось избавиться от лишнего веса, правда, без приключений не обошлось. За несколько дней до окончания спора он оказался в больнице.

Я попал в больницу. У меня отказала одна почка. И я уже написал Аните. Говорю: "Анит, как дела?". Она говорит: "Срочно прекращай! Ты что, с ума сошел? – вспомнил телеведущий.

К счастью, все обошлось. Когда же Даниэль встретился с Анитой Луценко, то фитнес-тренер его не сразу узнала.

Он открыл дверь – это просто был человек на 10 лет моложе. То есть юноша. Преобразование нереальное, – сказала фитнес-тренер.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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