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У Дантеса роман с Кацуриной? Фанаты заподозрили любовный четырехугольник

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 21:33
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После развода Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой у фанатов появились новые теории о том, с кем же остались бывшие супруги
Владимира Дантеса подозревают в романе с Дашей Кацуриной
Владимира Дантеса подозревают в романе с Дашей Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

После слухов о романе Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным в Сети стали подозревать, что Владимир Дантес нашел утешения в Даше Кацуриной. Музыкант подогрел слухи и возможных отношениях с экс-супругой ресторатора неоднозначными поздравлениями с днем рождения.

Похоже, что такая теория очень вдохновила поклонников Дантеса, поэтому они стали искать доказательства романа певца с Кацуриной. И нашли!

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В своих Instastories Дантес опубликовал фото на котором едва заметны ноги загадочной девушки.

Скриншот

Проведя небольшое расследование, фанаты узнали в ней Кацурину. По крайней мере, тату на ноге незнакомки и Даши оказалось ну очень похожим.

Скриншот

Тема уже облетела весь интернет, а особо креативные пользователи успели наснимать видео в TikTok.

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@its_vlady# – vlady

К слову, у поклонников есть и другие доказательства близкого общения Кацуриной и Дантеса.

  • "Шутки шутками, но в истории Даши мелькнул черный айфон с черным чехлом и угадайте у кого такой?"
  • "А сториз у Даши, где ей Дантес машину заправляет?"
Скриншот

Такой поворот событий явно очень удивил публику. Кто-то считает что получилась "прикольная рокировка", ну а кто-то по-прежнему надеется на пару Дантес-Дорофеева.

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  • "Скучно однако людям, решили посвингерить"
  • "Дорофеева была поярче"
  • "Обожаю, рокировка века"
Скриншот

Как и полагается, современное расследование не обошлось без проверки подписок в соцсетях :) Фанаты быстро обнаружили, что Надя и Даша больше не подружки в Instagram.

@bestwowwow#####

Пока никто из участников любовного четырехугольника не раскрывает всех подробностей отношений. Но недавно Дантес прокомментировал новый роман Дорофеевой с Кацуриным.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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