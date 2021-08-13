У Джамалы появилась своя табличка на Площади звезд в Киеве (фото)

Сегодня состоялась церемония открытия именной звезды Джамалы, на которую она пришла вместе с мужем и сыновьями – смотрите эксклюзивные фото

В Киеве открыли звезду Джамалы на Аллее звезд

Столичная Площадь звезд у ТРЦ Gulliver в центре Киеве пополнилась именем еще одной знаменитости – Джамалы. Недавно она снялась в необычном народном костюме, который вызвал споры у пользователей Сети.

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Поддерживали Джа на церемонии открытия ее супруг Бекир Сулейманов и два маленьких сына – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.

В Киеве открыли звезду имени Джамалы / Фото: Сегодня

На Площадь звезд Джамала пришла вместе с мужем и детьми / Фото: Сегодня

Для важного события Джамала выбрала яркий лук – зеленый топ с объемными рукавами и черные штаны на шнуровке.

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Джамала на Площади звезд в Киеве / Фото: instagram.com/stories/gulliver.kyiv

Джамала – крымскотатарская, украинская исполнительница и автор песен, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016", народная артистка Украины. Джа также является послом доброй воли ООН.⠀

На Площади звезд в Киеве уже отметились деятели театра и кино, спорта и музыки. Среди них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Ризатдинова, Александр Пономарев, NK, Ирма Витовская, Андрей Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаев и другие.