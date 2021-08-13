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У Джамалы появилась своя табличка на Площади звезд в Киеве (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 13:52
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Сегодня состоялась церемония открытия именной звезды Джамалы, на которую она пришла вместе с мужем и сыновьями – смотрите эксклюзивные фото
В Киеве открыли звезду Джамалы на Аллее звезд
В Киеве открыли звезду Джамалы на Аллее звезд

Столичная Площадь звезд у ТРЦ Gulliver в центре Киеве пополнилась именем еще одной знаменитости – Джамалы. Недавно она снялась в необычном народном костюме, который вызвал споры у пользователей Сети.

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Поддерживали Джа на церемонии открытия ее супруг Бекир Сулейманов и два маленьких сына – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.

В Киеве открыли звезду имени Джамалы
В Киеве открыли звезду имени Джамалы / Фото: Сегодня

На Площадь звезд Джамала пришла вместе с мужем и детьми
На Площадь звезд Джамала пришла вместе с мужем и детьми / Фото: Сегодня

Для важного события Джамала выбрала яркий лук – зеленый топ с объемными рукавами и черные штаны на шнуровке.

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Джамала на Площади звезд в Киеве / Фото: instagram.com/stories/gulliver.kyiv

Джамала – крымскотатарская, украинская исполнительница и автор песен, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016", народная артистка Украины. Джа также является послом доброй воли ООН.⠀

На Площади звезд в Киеве уже отметились деятели театра и кино, спорта и музыки. Среди них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Ризатдинова, Александр Пономарев, NK, Ирма Витовская, Андрей Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаев и другие.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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