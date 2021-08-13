У Джамалы появилась своя табличка на Площади звезд в Киеве (фото)

Столичная Площадь звезд у ТРЦ Gulliver в центре Киеве пополнилась именем еще одной знаменитости – Джамалы. Недавно она снялась в необычном народном костюме, который вызвал споры у пользователей Сети.
Поддерживали Джа на церемонии открытия ее супруг Бекир Сулейманов и два маленьких сына – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.
Для важного события Джамала выбрала яркий лук – зеленый топ с объемными рукавами и черные штаны на шнуровке.
Джамала – крымскотатарская, украинская исполнительница и автор песен, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016", народная артистка Украины. Джа также является послом доброй воли ООН.⠀
На Площади звезд в Киеве уже отметились деятели театра и кино, спорта и музыки. Среди них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Ризатдинова, Александр Пономарев, NK, Ирма Витовская, Андрей Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаев и другие.