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У избитого танцора Дорофеевой обездвижена часть тела: отчим Жени раскрыл новые детали инцидента

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
9 августа, 19:16
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Более недели назад избили танцора из шоу-балета украинской певицы Нади Дорофеевой. До сих пор 22-летний Женя Гончаренко находится в медикаментозной коме
Танцор Нади Дорофеевой - Евгений Гончаренко
Танцор Нади Дорофеевой - Евгений Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

У напавшего на танцора мужчины, которого уже уволили из УГО, была своя банда, которая била людей. Эту информацию уже передали правоохранительным органам, поскольку сейчас мужчина задержан на 60 дней за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Новыми деталями происшедшего поделился отчим танцора изданию OBOZREVATEL. По словам Вячеслава, во время нападения сотрудник УГО был при исполнении и шел на работу.

Сейчас его задержали до середины сентября. Также известно, что на родине этого мужчины у него была целая банда, которая регулярно избивает людей. Эту информацию также передали правоохранителям, – сказал Вячеслав.

Мужчина также сообщил, что Женя может пробыть в состоянии медикаментозного сна еще несколько месяцев. Левая часть тела танцора обездвижена, в связи с чем у него нарушена опорно-двигательная система. Каждый день на лекарства для Жени уходит от 3 до 5 тысяч гривен, поэтому сбор средств на лечение продолжается.

В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"
В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

Что известно об избиении танцора Нади Дорофеевой?

Более недели назад возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который вступился за девушку.

Нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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