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У кого из украинских звезд есть "заначки" – откровенные признания

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 16:58
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Украинские знаменитости рассказала о своей финансовой подушке журналистами программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина"
Украинские звезды рассказала о заначках
Украинские звезды рассказала о заначках / Фото: Instagram

В связи со всеми событиями в мире из-за COVID-19 многие научились откладывать на черный день. Звезды не стали исключением. Известные артисты честно рассказали о своих заначках в программе "Зірковий шлях".

Алина Гросу старается тратить меньше, чем зарабатывает. Тем более сейчас заработок артистов нестабилен.

Здесь может быть много работы, а здесь может взять все отмениться и ты уже не при делах. А работа должна быть постоянно, потому что за квартиру заплатить, какие-то банальные, как у всех, растраты. Поэтому стараешься немного поднакопить, чтобы некоторое время ты мог спокойно прожить, не думая, что делать и как выживать, – сказала артистка.

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Алина Гросу
Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Но какое место для заначки она выбрала, Гросу решила не говорить.

А вот Петр Черный считает, что лучше всего деньги вкладывать в украшения. Говорит, заначка в виде драгоценных камней и золота – хорошая инвестиция в будущее детей.

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Петр Черный
Петр Черный / Фото: пресс-служба

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион никогда не скрывала своей тяжелой женской судьбы. Экс-супруг певицы много выпивал, так что о заначках она знает не понаслышке.

"Самая надежная заначка у меня была в фортепиано. Открывала нижнюю стенку и прятала там… спиртное. Он не знал, что в инструмент еще что-то можно спрятать. Вот такая у меня очень заначка была ценная, долгие годы я ею пользовалась, – призналась артистка.

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Cолистка ансамбля
Cолистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У Ольги Сумской нет заначек, в отличие от ее супруга Виталия Борисюка. Актер откладывает на непредвиденные расходы. Например, если машина поломается. Еще Борисюк тратит свою заначку на хобби. Супруг актрисы коллекционирует гитары.

Когда я увидела его коллекцию гитар, я была в шоке, потому что это довольно дорогие инструменты, коллекционные. Я представляю сколько они стоят. Кстати, я об этом не знала. У него своя музыкальная студия – это его территория свободы, как говорится, – рассказала актриса.

Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком
Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком / Фото: instagram.com/olgasumska

Тоня Матвиенко любит прятать деньги в вещах.

"Я могу положить и забыть. А потом нахожу – такое счастье", – делится певица

Матвиенко признается, без отложенных на "черный день" средств уже не представляет своей жизни. В кризис, когда не было концертов, именно такая денежная заначка и спасла.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Где звезды прячут свои заначки – подробности в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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