Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Развод Ступки

Насте - 35!

Рианна родила?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

У маленького сына Илоны Гвоздевой случился ужасный приступ: ребенок захлебывался слюной!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 20:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская хореограф рассказала о беде, произошедшей с ее сыном Домиником в Италии
Илона Гвоздева рассказала, что произошло с ее годовалым сыном Домиником
Илона Гвоздева рассказала, что произошло с ее годовалым сыном Домиником / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Уже больше месяца Илона Гвоздева с дочерью, сыном и мамой находится в Италии. Их приютила итальянская семья.

На днях танцовщица испытала настоящий ужас. В Instagram Гвоздева объяснила, что у ее сына внезапно случился приступ плача, после которого он начал задыхаться собственной слюной.

Реклама

Недолго думая, я оказала первую помощь, при таких случаях действовала интуитивно и быстро! Все обошлось, но ночью ребенку снова стало плохо, и мы с Джанфранко (владелец дома, где мы проживаем) быстро среагировал на мою просьбу и мы поехали на поиски педиатрии, – рассказала хореограф.

Скриншот Instagram

Как объяснила Илона Гвоздева, они проживают в городке Ангвилара Сабация, где детская больница работает только днем и то, один раз в неделю – по четвергам.

Поэтому сначала поехали в Браччано – там врачи нас не приняли, потому что нет отделения детского. Нас направили в другой небольшой городок, который находится почти в 40 км от нашего проживания, – продолжила танцовщица.

Скриншот Instagram

Гвоздева объяснила, что прибыв в круглосуточную больницу, их сразу встретила дежурная медсестра, которая приняла все необходимые документы, проверила сертификат вакцинации, измерила сатурацию и затем принял педиатр.

Осмотр был сделан, меня выслушали, сделали ребенку тест на Covid, написали диагноз – ларингит , назначили курс лечения, написали адреса других врачей при необходимости, на первый день лечения дали лекарство и все это сделали бесплатно, – призналась танцовщица.

Сын и муж Илоны Гвоздевой на одной из семейных фотосессий
Сын и муж Илоны Гвоздевой на одной из семейных фотосессий / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Реклама

Звезда также дала рекомендации украинцам, которые сейчас временно проживают за границей с детьми, как она.

Так, Гвоздева посоветовала заранее на всякий случай узнать все ближайшие отделения больниц и их время работы. Также сделать медицинскую страховку, и иметь номера служб такси.

Кроме того, хореограф говорит, что лучше перед выездом к врачу заранее написать текст и перевести его на язык страны, где находитесь, чтобы максимально точно и быстро дать специалисту понять проблему.

Реклама

Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта рашисты разбомбили ее дом.

А недавно танцовщица рассказала, что оккупанты обстреляли символический автомобиль ее мужа.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять