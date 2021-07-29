"У меня есть спектакли, после которых худею на 3 кг": Виталина Библив о тонкостях работы актеров

Актриса рассказала, что по темпераменту ей ближе Наталья Гундарева, Ирина Муравьева и Мерил Стрип. С последней она мечтает выпить кофе

Виталина Библив рассказала о тонкостях работы актеров / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виталина Библив сыграла колоритную старшую медсестру по прозвищу Рупор, в постеле с которой оказался ранее Алексей Суханов, в комедийном 40-серийном сериале "Люся Интерн", премьера которого состоится 30 августа на телеканале "Украина". Актриса рассказала о работе с режиссером ситкома, преимуществах актерской профессии и отличных способах восстановления энергии и сил.

Виталина, почему у вашего персонажа в ситкоме "Люся Интерн" такое необычное прозвище?

Я очень громко разговариваю. Интерны называют меня за спиной Рупор.

Как вам работается с режиссером сериала "Люся Интерн" Максимом Литвиновым?

Я работаю с Максом впервые. И хочу сказать, что, к сожалению, впервые! Потому что он очень классный, спокойный и с тонким чувством юмора режиссер! У нас на площадке все проходит без излишней спешки, привычной на съемках: "мы горим", "ничего не успеваем", "давайте быстрее". Макс комфортный в работе. Он всегда дает и зону импровизации, и возможность разогнаться.

Виталина Библив с режиссером сериала "Люся Интерн" Максимом Литвиновым / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы рассматриваете свою профессию как возможность больше узнать о себе и своих каких-то ресурсах или слабостях?

Актерская профессия – это бесконечный марафон, когда ты узнаешь себя на коротких и длинных дистанциях. Вообще я считаю, что нам, актерам, повезло: мы на сцене и в кадре можем прорабатывать какие-то свои детские травмы, невзаимную любовь, обиды, потому что у нас есть возможность эту боль "подложить" под персонажа и таким образом выплакать и выкричаться.

Если нам и нужны психологи, то в большей степени для того, чтобы понять, как потом восстанавливаться. У меня есть спектакли, после которых я худею на 3 кг. Приезжаю домой, становлюсь на весы и вижу, что скинула вес. Я понимаю, какая титаническая работа происходит внутри, если организм так стрессует за эти 2-2,5 часа.

А вот как восстанавливаться, я до конца еще не научилась. Сейчас уже плюс-минус умею, а раньше по два дня молчала, не могла встать с кровати и не знала, что с этим делать.

Что сейчас помогает восстанавливаться после съемок?

Во-первых, полноценный сон. И даже не 8-часовой. Если бы получалось поспать 12 часов, то было бы очень здорово. Но, к сожалению, так не выходит. Нет, к счастью! (Улыбнулась.) Потому что есть работа, кино и репетиции. Иногда помогают встречи с друзьями после спектакля.

Во-вторых, я научилась отпускать: когда выходишь из театра и понимаешь, что все осталось там. Конечно, присутствует физическую усталость, но я уже не тяну роль на себе.

В-третьих, я никогда этого не скрывала и не лукавлю: иногда можно выпить 100 г хорошего коньяка, чтобы расслабить мозг, организм и лечь спать.

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А вообще ты не знаешь, что тебе нужно именно в такой момент, поэтому четкой формулы от меня для кого-то нет.

Кадр из сериала "Люся интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы однажды сказали, что вам по темпераменту ближе Наталья Гундарева, Мерил Стрип, Ирина Муравьева. Вам нравится тот период, когда они были в зените славы, или эти люди вам интересны как личности?

Я их очень чувствую. Бывает, что актер "попадает" в тебя или нет. Вот эти женщины в меня "попадают". И не потому, что в свое время они были на пике популярности. Мне было бы интересно сыграть в "Карнавале", где у Ирины Муравьевой замечательная роль. Если разбирать ее персонаж, то в картине показана блистательная история. Мы смеемся во время ее просмотра, а там ведь лежит еще столько пластов.

Мне рассказывали, что Наталья Гундарева могла рассказывать анекдот, затем звучала фраза: "Мотор! Камера", она поворачивалась и рыдала над телом своего сына в картине. За секунду менялась! Это какой же надо иметь психотип, чтобы уметь так перевоплощаться.

Все они острохарактерные, могут играть и комедию, и трагедию. И в этом их плюс, потому что таких актрис очень мало. Видимо, поэтому все перечисленные вами женщины мне нравятся: они так могут, а я нет.

С кем бы вам хотелось пообщаться из актрис и за чашечкой кофе спросить все, что вы хотите?

Безусловно, с Мерил Стрип. Мне кажется, что она очень крутая, хотя тоже закрытая. И от этой неприступности возникает еще больше интерес к ней. Я думаю, что Мерил Стрип можно разгадывать, только смотря ее картины. Но до конца все равно непонятно, какая она: злая, добрая, или хитрая. (Улыбнулась.) А то, что глаза у актрисы бесконечно добрые, это сразу видно.

О чем бы хотелось с ней поговорить?

Обо всем! На секундочку представьте, вы пьете кофе с Мерил Стрип! Да дай Бог, чтобы я к тому времени выучила английский! (Смеется.) И смогла сказать: "Mary, I am Vitalina. I live in Vasilkov".

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