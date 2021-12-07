У пешехода, сбитого Михайлюком, тяжелые травмы и переломы – источник

Вчера вечером стало известно, что экс-холостяк Макс Михайлюк сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу.
Это произошло 4 декабря в Печерском районе Киева. На дорогу перед движущимся авто Михайлюка выбежали два человека, водитель не успел затормозить, в результате чего один из пешеходов оказался под колесами автомобиля экс-холостяка.
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Источники сообщили сайту "Сегодня", что пострадавший в ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также перелом правой голени, рана на затылочной части головы и ссадины.
Правоохранителями также было установлено, что сбитый мужчина переходил дорогу на красный свет.
Реакция Михайлюка на ДТП
В социальных сетях Максим Михайлюк ничего не пишет. О случившемся он дал комментарий лишь в прямом эфире Новини.Live.
Я ехал, затем остановился на светофоре. Загорелся зеленый свет, мы начали ехать, и тут резко появились эти люди, их было два человека, – рассказал участник проекта "Холостяк".
.По словам Михайлюка, он ехал на небольшой скорости, но не успел среагировать на мужчину, выбежавшего на дорогу.
Что известно о Максе Михайлюке
Максу Михайлюку – 36 лет. Он профессиональный пилот, основатель летной школы в Майами (США) и главный герой десятого сезона романтического реалити "Холостяк".
После окончания проекта Максим начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Вскоре пара рассталась из-за его измен с другой участницей шоу.
После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлистун. В этом году у пары родилась дочь Ариана.
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