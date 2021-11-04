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У Софии Ротару заподозрили серьезную болезнь. Сестра певицы раскрыла всю правду

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 16:06
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В Сети подозревают, что известная певица тяжело больна. В последнее время 74-летняя артистка стала редко выходить в свет, что породило волну разных слухов
София Ротару
София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Одни предполагали, что у Софии Ротару, которая ранее поделилась архивными фото с мужем, турбекулез, другие говорили о раке. Сама же певица никогда этого не подтверждала.

Решилась рассказать о том, действительно ли болеет народная артистка ее сестра Аурика Ротару. На YouTube-канале DOROTYE женщина раскрыла всю правду и опровергла сплетни.

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По словам Аурики, раньше, когда София Михайловна была худенькой, говорили, что у нее туберкулез. Более того, было время, когда в СМИ писали, что артистка и вовсе умерла.

– Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, пушку кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Это просто пушка. Пусть даже люди не думают. Все хорошо, – прокомментировала сестра Ротару.

Смотрите интервью с Аурикой Ротару:

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Отметим, что недавно в Сети появилась информация о том, что у 74-летней Ротару рак. Но и это ее сестра опровергла.

Также распространились слухи, будто у звезды развилась болезнь Паркинсона. Так, во время выступления на закрытой вечеринке в Берлине у певицы заметно тряслись пальцы, поэтому она вынуждена была постоянно перекладывать микрофон из одной руки в другую. Поклонников такая ситуация обеспокоила, но переживать не стоит.

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Судя по Instagram звезды, у нее нет проблем со здоровьем. На каждом фото она выглядит свежей, прекрасной и в окружении своей семьи. Скорее всего, легендарная исполнительница просто хочет отдохнуть от внимания.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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