У танцора Нади Дорофеевой после комы нарушена двигательная функция

22-летнего Женя Гончаренко перевели в обычную палату. Сейчас к нему пускают только самых близких. Отчим Жени изданию OBOZREVATEL рассказал, как сейчас состояние здоровье танцора.
Женя Гончаренко еще очень слаб. О нападении он помнит, но кроме последних секунд.
Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю, – сказал отчим танцора.
Как отметил мужчина, все гораздо лучше, чем ранее предполагали врачи. Сейчас семья надеется на полное выздоровление Жени. Сбор денег на лечение танцора семья приостановила.
Что случилось с Женей
22-летнего танцора избили в Киеве. Нападавший мужчина нанес парню сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю.
Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:
В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны, который на момент происходящего был при исполнении и шел на работу. Позднее мужчина был задержан правоохранителями и уволен из УГО. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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