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У Тины Кароль есть собственный Джавелин, и это не шутки (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 15:06
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Певица поделилась радостным известием с фанатами в соцсети
Тина Кароль назвала кошку в честь ЗРК "Джавелин"
Тина Кароль назвала кошку в честь ЗРК "Джавелин" / Фото: Pinterest, instagram.com/tina_karol

В честь американского зенитно-ракетного комплекса "Джавелин", с помощью которого ВСУ уничтожают вражескую технику, украинцы называют не только детей , но и четырехлапых друзей. Поддержала такой тренд и Тина Кароль.

В Instastories певица сообщила, что наконец-то дала имя кошке, которая приблудилась к ней несколько лет назад. Теперь животное зовут Джевелина.

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Суровая и храбрая моя котя наконец-то получила имя – Джевелина, – написала артистка.

Скриншот Instastories

Кароль объяснила, что до этого у кошки не было имени. Певица называла ее просто котей.

Кроме того, звезда опубликовала в соцсети кадры кота, которого спасли из разрушенного оккупантами дома в Ирпене. Вероятно, эта ситуация насколько тронула Тину, что она решила символически назвать своего домашнего питомца в честь техники, уничтожающей оккупантов.

Скриншот Instastories

Напомним, еще в 2020 году Тина Кароль рассказывала, что эта кошка приблудилась к ней еще маленьким котенком. Певица решила оставить ее у себя дома. Как делилась артистка, в шутку она даже называла ее своей дочерью.

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Отметим, что сейчас Тина Кароль гастролирует по Европе, привлекает внимание мира к войне в Украине и финансово поддерживает свою родину. Недавно она спела гимн Украины на открытии арт-выставки в Венеции.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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