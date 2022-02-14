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Угасшая звезда без Мишиной или новый жизненный этап? Эллерт – об уходе из "Квартала 95" и нынешних доходах

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 14:05
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Известный шоумен Александр Эллерт дал интервью, где поделился со зрителями многими откровенными деталями из своей жизни, теперь уже без Ксении Мишиной
Александр Эллерт дал новое интервью
Александр Эллерт дал новое интервью / Фото: instagram.com/ellert_a

Известный украинский шоумер и сценарист Александр Эллерт дал весьма откровенное интервью Славе Демину для YouTube-канала "Слава+".

В ходе беседы оказалось, что Александр Эллерт по факту ушел из студии "Квартал 95".

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Александр Эллерт
Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Да, я полгода не хожу на работу в "Квартал". Полгода назад я попросился в творческий отпуск. Мне с легкостью разрешили.... Пока что я не пишу "Кварталу".

Автору зарплату там не платят, но, по его словам, трудовая книжка с должностью "Автор-сценарист" продолжает лежать у "Квартала".

Но меня, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется немного. Так я решил. В тот момент мне хотелось вырваться немножечко из неких рамок. В любом случае, "Квартал" делает некие рамки для авторов, которые там работают. Поэтому на тот момент я захотел погулять.

Конечно же, ведущий не мог не спросить, с чего, собственно, теперь Александр Эллерт живет.

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Веду мероприятия, реклама в Инстаграме. Я перешел еще на такой уровень, как обучение. Я сделал офф-лайн мастер-класс для ведущих. В марте хочу сделать еще один.

Очевидно, у Александра все получается, ведь на вопрос о том, сколько он заработал в декабре, тот ответил – около 20 тысяч долларов.

Также многие хейтеры сейчас попрекают Эллерта в том, что после расставания с Ксенией Мишиной он стал терять популярность. Напомним, пара распалась, хотя, если верить шоумену, он не теряет надежды на то, что все образуется. Как бы там ни было, а в Сети говорят, что без Мишиной звезда Эллерта угасает.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / фото: СТБ

Да нет, то же самое, мне кажется, сейчас пишут и Ксю где-то, но не об этом. Угасает звезда? Не знаю, нет, я себя шикарно чувствую.

Больше откровений Александра Эллерта смотрите далее в видео.

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Напомним, широкой публике Александр Эллерт стал известен после участия в "Холостячке". Он сумел покорить Ксению Мишину, с которой они после проекта продолжили общение. Сейчас они уже не вместе. Также до этого вы могли видеть Эллерта в шоу "Рассмеши комика" и "Лиге смеха".

Также читайте, что звезды думают о Дне Валентина.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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