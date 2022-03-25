Украина – авангард Третьей мировой войны! Святослав Вакарчук знает, как остановить Путина

Лидер группы "Океан Эльзы" назвал три способа, которые помогут Украине победить Россию

Святослав Вакарчук назвал три главных способа, как остановить Путина / Фото: Instagram

На днях российский режиссер Александр Сокуров предусмотрел падение президента-диктатора в течение двух месяцев. В то же время украинский музыкант Святослав Вакарчук объяснил, что может помочь остановить Путина.

В интервью Rolling Stone Вакарчук назвал три действенных способа, которые помогут Украине победить. Артист выделил военную, экономическую и духовную идеи.

Реклама

Святослав Вакарчук объяснил, что нам необходима бесполетная зона над Украиной. Однако если европейские страны не готовы закрыть небо над нашим государством, они могут помочь другим. Певец отметил, что в целом украинцы сами могут защитить себя от оккупантов, но для этого нам нужны самолеты и противоракетные комплексы.

На Западе существует мнение, что если вы будете слишком сильно помогать, это спровоцирует Путина на развязывание Третьей мировой войны. Правда, Третью мировую войну Путин уже развязал, и сейчас Украина – авангард этой войны, – заверил Вакарчук.

Также артист отметил и санкции против России. Певец призвал ввести более жесткие ограничения. Но не для того, чтобы страдали россияне, а для того, чтобы народ сам остановил Путина. Артист призвал крупные компании прекратить сотрудничество с Россией.

Вы просто помогаете им зарабатывать деньги. Вы платите им налоги, а потом они покупают танки и самолеты, которые убивают наших детей, – высказался певец.

Кроме того, Вакарчук отметил духовную поддержку. Он призвал знаменитостей со всего мира помогать Украине, чем только можно.

Реклама

Мы счастливы, что нас поддерживает весь мир, включая известных людей в США и других странах. Мы призываем вас сочинять песни, заниматься искусством, организовывать сбор средств, просто распространять информацию об Украине, – добавил музыкант.

Ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ. Читайте в материале, как музыкант помогает в разных точках Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!