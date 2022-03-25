Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Маршрутка Леси

Федишин vs фаны Лорак

Паш плетет сети

Лысий MELOVIN

Bon Jovi с нами

Новый секс-символ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Украина – авангард Третьей мировой войны! Святослав Вакарчук знает, как остановить Путина

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 16:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лидер группы "Океан Эльзы" назвал три способа, которые помогут Украине победить Россию
Святослав Вакарчук назвал три главных способа, как остановить Путина
Святослав Вакарчук назвал три главных способа, как остановить Путина / Фото: Instagram

На днях российский режиссер Александр Сокуров предусмотрел падение президента-диктатора в течение двух месяцев. В то же время украинский музыкант Святослав Вакарчук объяснил, что может помочь остановить Путина.

В интервью Rolling Stone Вакарчук назвал три действенных способа, которые помогут Украине победить. Артист выделил военную, экономическую и духовную идеи.

Реклама

Святослав Вакарчук объяснил, что нам необходима бесполетная зона над Украиной. Однако если европейские страны не готовы закрыть небо над нашим государством, они могут помочь другим. Певец отметил, что в целом украинцы сами могут защитить себя от оккупантов, но для этого нам нужны самолеты и противоракетные комплексы.

На Западе существует мнение, что если вы будете слишком сильно помогать, это спровоцирует Путина на развязывание Третьей мировой войны. Правда, Третью мировую войну Путин уже развязал, и сейчас Украина – авангард этой войны, – заверил Вакарчук.

Также артист отметил и санкции против России. Певец призвал ввести более жесткие ограничения. Но не для того, чтобы страдали россияне, а для того, чтобы народ сам остановил Путина. Артист призвал крупные компании прекратить сотрудничество с Россией.

Вы просто помогаете им зарабатывать деньги. Вы платите им налоги, а потом они покупают танки и самолеты, которые убивают наших детей, – высказался певец.

Кроме того, Вакарчук отметил духовную поддержку. Он призвал знаменитостей со всего мира помогать Украине, чем только можно.

Реклама

Мы счастливы, что нас поддерживает весь мир, включая известных людей в США и других странах. Мы призываем вас сочинять песни, заниматься искусством, организовывать сбор средств, просто распространять информацию об Украине, – добавил музыкант.

Ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ. Читайте в материале, как музыкант помогает в разных точках Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять