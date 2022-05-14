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Украина бьет рекорды! Букмекеры сказали, какова вероятность победы Kalush Orchestra на Евровидении

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 мая, 18:56
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В этом году представители Украины на Евровидении-2022 достигли рекордных шансов на победу в песенном конкурсе. Букмекеры обновили ставки на финал
Букмекеры назвали вероятность победы Украины на Евровидении-2022
Букмекеры назвали вероятность победы Украины на Евровидении-2022 / Фото: Getty Images

Затаив дыхание еврофаны по всеми миру ожидают грандиозного финала "Евровидения-2022". В этом году все пророчат победу Украине. Недавно продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему победа Kalush Orchestra так важна для нас сейчас.

Успех представителей Украины бьет все показатели конкурса. За несколько часов до финала вероятность победы Kalush Orchestra достигла рекордных 60%.

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Скриншот – eurovisionworld.com

Вслед за Украиной, судя по таблице, идет Швеция с показателем в 11%, на третьем месте Великобритания – 10%. Также в пятерку лидеров вошли Италия и Испания, с общим показателем 5%.

В аутсайдерах букмекерской таблицы оказались Латвия, Швейцария и Румыния, а самое последнее место в этом году досталось Германии – их шансы на победу в "Евровидении-2022" меньше 1%.

Скриншот – eurovisionworld.com

Однако в этом году, несмотря на прогнозы букмекеров, некоторый страны все же выбыли из конкурса. Вокруг участия Албании и вовсе разгорелся скандал, ведь представительницы страны гарантировали место в гранд-финале. Но в итоге голосование показало совершенно другие результаты, что вызвало бойкот конкурса от еврофанов.

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А пока до начала шоу остаются считанные часы – слушаем песни всех участников второго полуфинала.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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