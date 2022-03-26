Украина обязательно победит! alyona alyona показала, как помогает украинским защитникам (фото)

Рэп-исполнительница с первых дней войны активно борется на информационном фронте, а также волонтерит

alyona alyona плете маскировочные сетки для ВСУ / Фото: Facebook

alyona alyona, которая объяснила, чем украинцы отличаются от россиян, с началом войны РФ против Украины вернулась в свою родную Барышевку в Киевской области. Оттуда артистка продолжила защищать интересы нашей Родины на информационном пространстве. Однако вскоре она поняла, что может помогать и физически.

Так что певица некоторое время помогала фасовать лекарства в аптеке, расположенной на первом этаже в доме ее родителей. Как делилась alyona alyona, работа очень тяжелая, но отвлекает от плохих мыслей.

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Сейчас рэп-исполнительница решила освоить новое ремесло, так как в аптеке ее помощь больше не нужна. alyona alyona начала плести маскировочные сетки для ВСУ.

alyona alyona помогает украинской армии / Фото: Facebook

Скажу честно – это тяжелый труд и за долгий промежуток времени я много не сделала. Но мне было очень приятно находиться в месте, где я последний раз была лет 10 назад, с людьми, которых я знала когда-то и не знала вообще, с улыбкой и большим желанием помочь и сделать что-нибудь полезное. Сегодня был хороший день! Все будет Украина! Мы обязательно победим, – написала звезда в Facebook.

Ранее мы сообщали, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая исполнила гимн Украины в центре Нью-Йорка.

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В то же время Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше.

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