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Украина снова без Оскара: фильм "Погані дороги" не вошел в шорт-лист премии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 10:20
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Украина в который раз останется без престижной премии. Драматическая история о войне на Донбассе не попала в список номинантов на статуэтку
"Плохие дороги"
"Плохие дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Не успели украинские поклонники обрадоваться тому, что фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги" вошел в лонг-лист премии "Оскар", как стало известно, что больше на статуэтку он не претендует.

На официальном сайте киноконкурса появился список всех стран-участниц в номинации "Лучший международный фильм" и Украины в нем снова не оказалось.

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Какие фильмы попали в шорт-лист?

Согласно требования киноакадемии, обычно в шорт-лист попадали всего 9 картин. В связи с пандемией требования к фильмам немного изменились и теперь посоревноваться за заветную статуэтку смогут целых 15 номинантов.

  • "Great Freedom" (Австрия)
  • "Playground" (Бельгия)
  • "Lunana: A Yak in the Classroom" (Бутан)
  • "Flee" (Дания)
  • "Compartment No. 6" (Финляндия)
  • "I’m Your Man" (Германия)
  • "Lamb" (Исландия)
  • "A Hero" (Иран)
  • "The Hand of God" (Италия)
  • "Drive My Car" (Япония)
  • "Hive" (Косово)
  • "Prayers for the Stolen" (Мексика)
  • "The Worst Person in the World" (Норвегия)
  • "Plaza Catedral" (Панама)
  • "The Good Boss" (Испания)

О чем украинский фильм "Погані дороги"?

Драматическая история от Натальи Ворожбит рассказывает о войне на Донбассе. Фильм состоит из четырех новелл, которые повествуют о жизни и взаимоотношениях людей, оказавшихся на грани военного конфликта.

Кадр из фильма "Погані дороги"
Кадр из фильма "Погані дороги" / Фото: пресс-служба

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HBO приобрел фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги". Теперь лента станет доступна для всех подписчиков сервиса в Центральной Европе.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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