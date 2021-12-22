Украина снова без Оскара: фильм "Погані дороги" не вошел в шорт-лист премии

Не успели украинские поклонники обрадоваться тому, что фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги" вошел в лонг-лист премии "Оскар", как стало известно, что больше на статуэтку он не претендует.
На официальном сайте киноконкурса появился список всех стран-участниц в номинации "Лучший международный фильм" и Украины в нем снова не оказалось.
Какие фильмы попали в шорт-лист?
Согласно требования киноакадемии, обычно в шорт-лист попадали всего 9 картин. В связи с пандемией требования к фильмам немного изменились и теперь посоревноваться за заветную статуэтку смогут целых 15 номинантов.
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- "Great Freedom" (Австрия)
- "Playground" (Бельгия)
- "Lunana: A Yak in the Classroom" (Бутан)
- "Flee" (Дания)
- "Compartment No. 6" (Финляндия)
- "I’m Your Man" (Германия)
- "Lamb" (Исландия)
- "A Hero" (Иран)
- "The Hand of God" (Италия)
- "Drive My Car" (Япония)
- "Hive" (Косово)
- "Prayers for the Stolen" (Мексика)
- "The Worst Person in the World" (Норвегия)
- "Plaza Catedral" (Панама)
- "The Good Boss" (Испания)
О чем украинский фильм "Погані дороги"?
Драматическая история от Натальи Ворожбит рассказывает о войне на Донбассе. Фильм состоит из четырех новелл, которые повествуют о жизни и взаимоотношениях людей, оказавшихся на грани военного конфликта.
HBO приобрел фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги". Теперь лента станет доступна для всех подписчиков сервиса в Центральной Европе.