Украина снова без Оскара: фильм "Погані дороги" не вошел в шорт-лист премии

Украина в который раз останется без престижной премии. Драматическая история о войне на Донбассе не попала в список номинантов на статуэтку

"Плохие дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Не успели украинские поклонники обрадоваться тому, что фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги" вошел в лонг-лист премии "Оскар", как стало известно, что больше на статуэтку он не претендует.

На официальном сайте киноконкурса появился список всех стран-участниц в номинации "Лучший международный фильм" и Украины в нем снова не оказалось.

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Какие фильмы попали в шорт-лист?

Согласно требования киноакадемии, обычно в шорт-лист попадали всего 9 картин. В связи с пандемией требования к фильмам немного изменились и теперь посоревноваться за заветную статуэтку смогут целых 15 номинантов.

"Great Freedom" (Австрия)

"Playground" (Бельгия)

"Lunana: A Yak in the Classroom" (Бутан)

"Flee" (Дания)

"Compartment No. 6" (Финляндия)

"I’m Your Man" (Германия)

"Lamb" (Исландия)

"A Hero" (Иран)

"The Hand of God" (Италия)

"Drive My Car" (Япония)

"Hive" (Косово)

"Prayers for the Stolen" (Мексика)

"The Worst Person in the World" (Норвегия)

"Plaza Catedral" (Панама)

"The Good Boss" (Испания)

О чем украинский фильм "Погані дороги"?

Драматическая история от Натальи Ворожбит рассказывает о войне на Донбассе. Фильм состоит из четырех новелл, которые повествуют о жизни и взаимоотношениях людей, оказавшихся на грани военного конфликта.

Кадр из фильма "Погані дороги" / Фото: пресс-служба

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HBO приобрел фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги". Теперь лента станет доступна для всех подписчиков сервиса в Центральной Европе.