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"Украинцы имеют право на самоидентификацию": Тина Кароль в очередной раз вышла на митинг против войны

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 12:45
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Певица Тина Кароль привлекает внимание к войне в Украине и выходит на улицы с митингами
Тина Кароль продолжает информационное сопротивление
Тина Кароль продолжает информационное сопротивление / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчера в Варшаве прошел митинг в поддержку Украины, который посетил премьер Польши, а также поп-дива украинской эстрады Тина Кароль. Мы не устаем говорить, что сейчас каждый из нас на своем месте делает все возможное для приближения дня победы над рашизмом. Идет 18-й день вторжения России в Украину. Наши защитники держат над нами небо, мы очень в них верим и продолжаем публиковать новости об активных действиях артистов, помогающих остановить атаки орков.

Тина Кароль – одна из тех, кто ведет борьбу на информационном поле. Напомним, ранее она с единомышленниками создала Международный центр информационного сопротивления со штаб-квартирой в Варшаве. Там они работают над тем, чтобы донести до простых людей во всем мире реальную картину дел в Украине. Особенное внимание они уделяют русскоговорящей аудитории, чтобы они узнали правду, а не слушали тот бред, который им вталкивают в уши пропагандисты.

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митинг против войны на улицах Варшавы

Вчера Тина Кароль стала участником митинга в Варшаве.

Тина Кароль на митинге

Во время шествия она много говорила о важном: призывала мир объединяться и не допускать убийства детей. Также отметила, что украинцы имеют право на самоидентификацию. А это значит, что никто извне не может навязывать свободной нации свою повестку.

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Фан-группа артистки в инстаграм _fantina опубликовала видео с артисткой.

Мы верим, что совместные усилия сделают свое дело и вскоре мы будем праздновать победу, ведь за нами правда, мы – на своей земле.

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Напомним, ранее Тина Кароль пристыдила украинских артистов, выступавших в России до войны.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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